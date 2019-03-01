Vcıom: Putin'e Güven Hızla Düşüyor

– Rusya'da yapılan bir araştırma, seçmenlerin Devlet Başkanı Vladimir Putin'e güven oranının ciddi şekilde azaldığını gösterdi.

– Rusya'da yapılan bir araştırma, seçmenlerin Devlet Başkanı Vladimir Putin'e güven oranının ciddi şekilde azaldığını gösterdi.



Devlete ait Rusya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi (VCIOM) verilerine göre Başkan Putin'e 'güven oranı' 27 Şubat'ın içinde olduğu haftada %33,5'e düştü. Bu oran 25 Şubat 2018 haftasına (geçen yılın aynı dönemine) göre %20,1'lik bir gerileme ifade ediyor. 2018 Ocak ayında Putin'e güven duyan seçmenlerin oranı %53,6 seviyelerindeydi.



Siyasi analistler güven kaybının dış politikadan değil, alınan bazı ekonomik kararlardan kaynaklandığını belirtiyor. Katma değer vergisinde (KDV) yapılan bir artışın özellikle sanayi sektörünü olumsuz etkilemesi ve emeklilik yaşının yükseltilmesi onay oranının düşmesindeki en önemli sebepler olarak gösteriliyor.



Başkan Putin, tüm gerilemeye rağmen hala en yakın siyasi rakibinin yaklaşık iki katı güven oranıyla Rusya'nın en güvenilir siyasetçisi konumunda. - Öz

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