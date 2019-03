Ve The Walt Dısney Company, Kadın Kahramanlar İçin Güçlerini Birleştirdi

Vodafone, The Walt Disney Company ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 'nde vizyona girecek olan Captain Marvel için dijital bir kampanya başlattı.Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, tüm dünyada kadınların mobil teknolojilerle güçlendirilmesini hedefleyen Vodafone, cinsiyet uçurumunun kapatılması yönünde attığı adımlara bir yenisini ekledi.Vodafone, Türkiye dahil faaliyet gösterdiği 18 ülkede, dünyanın en değerli eğlence markası The Walt Disney Company ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 'nde vizyona girecek olan Marvel Stüdyoları'ndan Captain Marvel için dijital bir kampanya başlattı.Kampanya kapsamında Captain Marvel filminden bazı sahneler kullanılarak kısa videolar hazırlandı.Vodafone'un 2025 yılına kadar tüm dünyada 50 milyon kadının mobil teknolojilerle ekonomik ve sosyal hayata kazandırılmasını hedeflediği "Connect (Bağlan)" programıyla ulaştığı "gerçek kadın kahramanların" tanıtıldığı videolarda, "Sadece bir kahraman yok, 50 milyon kahraman var" mesajı veriliyor.Vodafone, kadınların güçlendirilmesini hedefleyen #ConnectedSheCan kampanyası kapsamında, Marvel Stüdyoları'ndan Captain Marvel'ın 8 Mart'taki vizyonunu kutlamak adına dünyada milyonlarca kadını sosyal medya üzerinden #MySuperhero hashtag'ini kullanarak kendi yaşamlarındaki süper kahramanları belirlemeye çağırıyor. Vodafone Türkiye Instagram hesabı "Hikayeler" bölümünden de #BenimSüperKahramanım etiketiyle başlatılan çağrıya yoğun bir katılım geliyor."Kadınların mobil teknolojilerle güçlendirilmesi, toplumlar için önemli bir dönüşüm sağlayabilir"Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram, Vodafone'un 18 ülkede, The Walt Disney Company iş birliğiyle kadınları kendi kahramanlarını belirlemeye teşvik eden bu projede yer almasından dolayı heyecan duyduğunu belirtti.Kadınların mobil teknolojilerle güçlendirilmesinin toplumlar için önemli bir dönüşüm sağlayabileceğini aktaran Bayram, şunları kaydetti:"Gelişmekte olan pazarlarda yaşayan kadınların mobil telefon sahipliği oranının erkeklere kıyasla ortalama yüzde 14 daha geride olduğu görülüyor. İçinde bulunduğumuz dijital yaşam çağında bu mobil cinsiyet uçurumunu kapatmak ve kadınların mobil teknoloji kullanımıyla potansiyellerini tam olarak hayata geçirmelerine yardımcı olmak için yapabileceğimiz önemli şeyler var. Vodafone Grubu 2017 yılında gelişmekte olan pazarlarda başlattığı Connect programı ile 2025 yılına kadar mobil iletişim ile bağlantısı olmayan 50 milyon kadının mobil teknolojilerle ekonomik ve sosyal hayata kazandırılmasını, böylece cinsiyet uçurumunun önemli ölçüde kapatılmasını hedefliyor. Kadınlar için finansal erişim, beceri geliştirme, girişimcilik ve sağlık gibi konularda özel ürün ve hizmetlerin sunulduğu bu programla bugüne kadar 15 milyonu aşkın kadına ulaşılarak hedeflenen oranın yüzde 33'ü tamamlandı."Yönetmenliğini Anna Boden ve Ryan Fleck'in üstlendiği, Brie Larson , Samuel L. Jackson ve Jude Law gibi ünlü isimlerin rol aldığı, aksiyon-fantastik türündeki Captain Marvel filmi, süper güçlere sahip Carol Danvers'ın dünyaya düşmesiyle başlıyor.Geçmişte bu gezegende yaşadığını ve burada bir hayatı olduğunu hatırlamaya başlayan genç kadının güvenebileceği tek kişi ise SHIELD çalışanı Nick Fury 'dir. Geçmişini keşfettikçe kendine dair bilmediği yeni detayları keşfeden süper kahraman, bir yandan da şekil değiştiren düşmanları Skrull ırkı ile onu ölümden kurtararak kendileri gibi güçlü yapan erdemli Kree ırkı arasındaki savaşta önemli bir rol oynuyor. İki ırkın dünya üzerindeki savaşında taraf seçmek zorunda kalan Carol, süper kahraman olmanın gerçek anlamını keşfediyor.