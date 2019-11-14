VEDAŞ ekiplerinin zorlu mesaisi

Vangölü Elektrik Dağıtım Şirketi (VEDAŞ) Hakkari İl Müdürlüğü ekipleri, Zap Vadisi'nde hasar gören enerji nakil hatlarını onarmak için zorlu coğrafyaya adeta meydan okuyor.



VEDAŞ Hakkari İl Müdürlüğü ekipleri, Şırnak- Çukurca kara yolu üzerinde bulunan Vali Erdoğan Gürbüz Çeşmesi yakınlarında ilkbahar aylarında yükselen Zap Suyu debisinin zarar verdiği betonarme enerji nakil direğinin enerjisini keserek iş makinelerinin yardımıyla yeni bir enerji nakil direği dikti. Çukurca ilçesi ile bağlı köylere enerji sağlayan direğin onarılması için iş makinelerinin yardımıyla Zap Suyu'nun karşısına geçen ekipler, adeta zorlu coğrafyaya meydan okuyor. Derin vadide metrelerce yükseklikteki direklere tırmanan ekipler, aşağı inince yorgunluklarını kara çaydanlıkla ateş üzerinde yapılan çayla atıyor.



"İlkbaharda suyun debisinin artması nedeniyle beton direğimiz yıkıldı"



VEDAŞ bünyesinde çalışan yüklenici firmada çalışan Ordulu Yılmaz Şahin, Zap Suyu debisinin yükselmesi sonucu yıkılan ve zarar gören yüksek gerilim hattı direğini yapmak için geldiklerini söyledi. Yılmaz, "Arazinin zor şartları nedeniyle paletli kepçe ile Zap Suyu'ndan geçmek zorunda kaldık. Direklere tel kaldırma işini de kepçe ile yapıyoruz. Zorlu arazide imkan olmadığı için direkleri de kendi imkanlarımızla diktik. İlkbaharda suyun debisinin artması nedeniyle beton direğimiz yıkıldı. Yeri uygun olmadığı için en uygun yer olarak suyun diğer tarafına kurduk. İki gün boyunca direk dikme işimiz sürerken, iki günde hattı çektik. İnşallah bugün bitirip vatandaşa daha rahat bir enerji gitmesini sağlayacağız. 2008 yılından beri bu bölgeden çalışıyorum. Zorlu bir coğrafya, şartlar bazen çalışmamıza engel oluyor. Bazen akıl gücü, bazen de makine gücü ile bu dağları aşıyoruz" diye konuştu.



"Ekmeğimizi bu zorlu coğrafyada ölümü göze alarak çıkarıyoruz"



İbrahim Halil Akbaş ise ilkbahar mevsiminde suyun yükselmesiyle elektrik direğinin yana yatması sonucu Çukurca ilçesi ve bağlı köylerinde sık sık enerjinin kesildiğini söyledi. Akbaş, "Ekmeğimizi bu zorlu coğrafyada ölümü göze alarak çıkarıyoruz. Zap Suyu'nun tahrip ettiği direğin yerine başka bir direk diktik. Zorlu coğrafi şartlarına rağmen vatandaşımızın enerjisiz kalmaması için yoğun çaba sarf ediyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte çok zor şartlarda Zap Suyu'ndan geçerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.



VEDAŞ Hakkari İl Müdürü İsmail Özdemir de Zap Vadisi'nde enerji nakil hattında bahar aylarında toprak kayması sonucu düşen beton direkten dolayı Çukurca ve bağlı köylere enerji noktasında zaman zaman sorun yaşadıklarını söyledi. Vatandaşların kesintisiz enerji almaları için zor şartlara rağmen iletken aktarımı yaptıklarını ifade eden Özdemir, Zap Suyu'nun karşı tarafına yeni galvanizli çift devre direğini inşa ettiklerini belirtti. - HAKKARİ