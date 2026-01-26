VEDAŞ ve KalDer'den Kalite İçin İşbirliği - Son Dakika
26.01.2026 12:48
VEDAŞ, Türkiye Kalite Derneği ile 'İyi Niyet Bildirgesi' imzalayarak kalite odaklı yönetim hedefliyor.

Hizmet kalitesini sürekli geliştirmeyi hedefleyen VEDAŞ, kalite odaklı yönetim anlayışını güçlendirmek amacıyla Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ile 'İyi Niyet Bildirgesi' imzaladı.

İmzalanan bildirge ile kurumsal mükemmellik, sürdürülebilirlik, süreç iyileştirme ve paydaş memnuniyeti alanlarında ortak çalışmalar yürütülmesi, kalite kültürünün kurum genelinde yaygınlaştırılması ve iyi uygulama örneklerinin desteklenmesi hedefleniyor. VEDAŞ Ankara Temsilcilik Ofisi'nde 23 Ocak 2026 tarihinde gerçekleşen imza töreni, VEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa ve KalDer Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı A. Tayfun Terzioğlu'nun katılımıyla gerçekleşti.

İmza töreninin ardından açıklama yapan VEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, "VEDAŞ olarak, kalite kültürünün ülke genelinde gelişmesine önemli katkılar sunan KalDer ile İyi Niyet Bildirgesi'ni imzalamaktan memnuniyet duyuyoruz. Kalite; yalnızca kurumsal performansın değil, kamu hizmetlerinin etkinliğinin, paydaş güveninin ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasının da temel yapı taşlarından biridir. Enerji dağıtımı gibi kritik bir alanda faaliyet gösteren bir kurum olarak; müşterilerimize, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, kamu kurumlarına ve topluma karşı sorumluluklarımızı bu anlayışla yerine getirmeyi önemsiyoruz" dedi.

KalDer işbirliğinin kurumsal mükemmellik yaklaşımlarını güçlendireceğini ifade eden Akboğa, "İşbirliğimizin paydaşlarımız için daha güvenilir ve kaliteli hizmet sunmamıza katkı sağlayacağına ve uzun vadede ülkemizin kalite ekosistemine değer katacağına inanıyoruz. KalDer'e işbirliği ve katkıları için teşekkür ediyor; bu İyi Niyet Bildirgesi'nin tüm taraflar için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İHA

Türkiye Kalite Derneği, Enerji, Yerel, Son Dakika

