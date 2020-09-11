Vefa Salman'ın tutuklanması için yakalama kararı talebi - Son Dakika

Vefa Salman'ın tutuklanması için yakalama kararı talebi

YALOVA Belediyesi'nde Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen zimmet suçu ve resmi belgede sahtecilik soruşturmasında tutuksuz olarak yargılanan eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman hakkında verilen tutuklama talebi bir süre önce mahkeme heyeti tarafından reddedildi.

Vefa Salman'ın tutuklanması için yakalama kararı talebi, System.String[]

YALOVA Belediyesi'nde Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen zimmet suçu ve resmi belgede sahtecilik soruşturmasında tutuksuz olarak yargılanan eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman hakkında verilen tutuklama talebi bir süre önce mahkeme heyeti tarafından reddedildi. Cumhuriyet Savcısı Ersin Selimefendigil, reddedilen bu kararın kaldırılıp Vefa Salman için tutuklamaya yönelik yakalama kararının çıkarılmasını talep etti.

Yalova Belediyesi'nde muhasebe personeli olarak çalışan Reşat Elgin'in yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip, ortadan kaybolduktan sonra Denizli'de yakalanmasının ardından başlayan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda, Yalova eski Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in (48) de aralarında bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, başkan yardımcısı Halit Güleç, muhasebe personeli Reşat Elgin (43), Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş (56), müteahhit Bekir Bilgi (39), zimmet suçuna ortak olan Hakan Çelik (31), Taner Tan (29), Emrah Gök (27), Beytullah Baltacı (32), Sinem Deniz (34), Tuncay Doğan (43), Cüneyt Özçomak (38), Abdulnasır Gölbaşı (51), Cem Dindar (32), Kartal Özgür Barutçu (40), Ahmet Ragip Akay (45) ve Bahar Taşkömür (39) olmak üzere 16 kişi tutuklandı.

Ayrıca soruşturma başlatıldığında belediye başkanlığı görevine devam eden Vefa Salman, 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'zimmet' suçlarından dolayı İçişleri Bakanlığı tarafından, Anayasa'nın 127'nci maddesinin 4'üncü fıkrası ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince, 27 Şubat'ta geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı. Yalova Cumhuriyet Savcısı Cesim Eren tarafından yürütülen soruşturmada ilk iddianame hazırlandı. Yalova 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen ve 150 sayfadan oluşan iddianamenin içerisinde tanık ve tutuklular hakkında ifadelerle birlikte, kanıt sayılan delil ve belgeler yer aldı. Yalova 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan eski belediye başkanı Vefa Salman'ın, denetim görevini ihmal, irtikaba göz yumma ve zimmet suçlarından 3 aydan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Yalova 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü gününde mahkemenin söz verdiği iddia makamı eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman hakkında tutuklama talebinde bulundu. Ancak mahkeme heyeti, Vefa Salman hakkında yurt dışı çıkış yasağının yeterli olacağı kararını alıp iddia makamının tutuklama talebini reddetti.TUTUKLAMA TALEBİ REDDİNİN KALDIRILMASI İÇİN TALEPCumhuriyet Savcısı Ersin Selimefendigil, Yalova 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin Vefa Salman hakkında yakalama ve tutuklama kararı verilmesini talep etti. Talep yazısında, soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan muhasebe personeli Reşat Elgin, müteahhit Bekir Bilgi, Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in şoförü E.A.'nın ifadelerine yer veren savcılık, Salman'ın yeniden tutuklanmasını talep etti. Ayrıca İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri tarafından hazırlanan rapordaki ifadelere de yer veren savcılık, Salman'ın, Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün yapmış olduğu tüm işlemleri gözetlemek ve denetlemekle yükümlü olduğunu, 2014- 2020 yılları arasında sahte muhasebe fişi ve gönderme emri tanzim edilip, sahte belgelere istinaden toplam 20 milyon 739 bin 664 TL paranın zimmete geçirildiği dönemde belediye başkanı olduğunu belirtildi.'TUTUKLAMA KARARININ REDDİNE KARAR VERİLMESİ YERİNDE DEĞİL'

Salman'ın zimmet suçunun müşterek faili olduğunu belirten savcılık, şu ifadelere yer verdi: "Zimmet suçunun işlenmesine kasten göz yumduğu hususunda kuvvetli suç şüphesi gösteren olguların varlığı, atılı suçun vasıf ve mahiyeti, cezanın yasadaki üst haddi, zimmetine geçirildiği iddia edilen miktarlar, zimmet olayının sanığın belediye başkanlığı yaptığı dönemde, uzun bir zaman diliminde gerçekleşmiş olması, henüz dinlenmemiş tanıklar üzerinde baskı kurma ve yargılamanın ilerleyen aşamalarında kaçma ihtimali birlikte değerlendirildiğinde tutuklama kararının reddine karar verilmesinin yerinde olmadığı, açıklanan nedenlerle tutuklama talebinin reddi kararının kaldırılarak tutuklamaya yönelik yakalama kararının çıkarılması, aksi halde itirazımızın değerlendirilmek üzere dosyanın Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verilmesi kamu adına talep olunur."


Cumhuriyet Başsavcılığı, Vefa Salman, Mahkeme, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 21:31 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vefa Salman'ın tutuklanması için yakalama kararı talebi - Son Dakika

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