Vefa Sosyal Destek Ekibinden 78 yaşındaki vatandaşa doğum günü sürprizi - Son Dakika

- Üsküdar'da Vefa Sosyal Destek Merkezi, torununun talebi üzerine 78 yaşındaki Mehmet Yenidünya'nın kapısını çalarak pastayla doğum günü sürprizi yaptı.

Koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kararla, valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Merkezleri 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Üsküdar Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Merkezine ulaşan bir kişi riskli olduğu için dedesinin yanına gidemediklerini ifade ederek "Dedemin doğum günü için bir pasta götürebilir misiniz" talebinde bulundu. Üsküdar'da ikamet eden 78 yaşındaki Mehmet Yenidünya'nın torunu tarafından gönderilen mesajı dikkate alan ekipler, bir pasta alarak Yenidünya'nın kapısını çaldı. Kapıyı açıp "Ben sizi tanıyamadım" diyen Mehmet Yenidünya'ya ekipler, "Biz Üsküdar vefa ekibinden geliyoruz. Torununuz Ayşenur sizinle doğum gününüzü kutlayamadığını belirtti. Biz de vefa ekibi olarak bu özel gününüzde size eşlik etmek istedik" yanıtını verdi. Yenidünya'nın mutluluk duyduğu görüldü.

"ONLARIN KUŞAĞININ BU ÜLKEDE EMEĞİ VAR, KATKISI VAR, HAKKI VAR"

Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, vefa ekibinin yaptığı doğum günü sürpriziyle ilgili sosyal paylaşım sitesinde bir paylaşım yaptı. Demiryürek, "Onların kuşağının bu ülkede emeği var, katkısı var, hakkı var. Bizim de onlara hizmet etmeye niyetimiz, azmimiz ve de borcumuz var. Mehmet Amcamızın torununun Vefa Sosyal Destek Grubundan dedesinin doğum gününü kutlamamız ricasını tabi ki kıramazdık" ifadeleri yer aldı.