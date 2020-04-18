Son Dakika › Güncel › Vefa Sosyal Destek Grubu birimini arayarak okumak için kitap istedi - Son Dakika
Vefa Sosyal Destek Grubu birimini arayarak okumak için kitap istedi
6 saat önce
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 6. sınıf öğrencisi Ayşegül Beyhan, Vefa Sosyal Destek Grubu birimini arayarak okumak için kitap istedi.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 6. sınıf öğrencisi Ayşegül Beyhan, Vefa Sosyal Destek Grubu birimini arayarak okumak için kitap istedi. Ayşegül'ün kitap talebini öğrenen Kaymakam Naif Yavuz Ayşegül'le telefonla görüşerek kitap talebinden duyduğu mutluluğu ifade ederek kendisini tebrik etti. Öğrencinin istediği kitaplar temin edilerek Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından öğrenciye teslim edildi. Kitaplarını teslim alan Ayşegül, Kaymakam Yavuz'a ve birim görevlilerine çok mutlu olduğunu ifade ederek teşekkür etti. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 11:16 Kaynak: İHA
Son Dakika Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi, bunalıma girip intihar etti Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı Jandarma, Çakıcı'nın tahliyesindeki görüntülere açıklık getirdi: Konvoy değil, mesaisi biten memurların araçları Nesli tükenmekte olan kızıl kuyruklu şahin, Erzincan'da ortaya çıktı Bedensel engelli vatandaş belediyeden gitar teli istedi, ilk parçasını eşi için çaldı Koronavirüs tedbirleri hava kalitesini artırınca Uludağ, İstanbul'dan cam gibi görünmeye başladı Herkes evlere kapandı, Cezayirli vatandaş boş parkta uyumayı tercih etti Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın damadı Prof. Dr. Mustafa Er, hayatını kaybetti Gümüşhane'de Pamukkale travertenlerini anımsatan görüntü! Sondajdan kalsiyum karbonatlı su fışkırdı Talas Belediyesi, evde kalan vatandaşları için kitap kampanyası başlattı Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğullarının son görüntüsü ortaya çıktı Vatandaş, yardım dağıtan İBB yetkililerinin önünü kesti: Sadece CHP'lilere dağıtıyorsunuz Erdoğan, "45 günde bitireceğiz" dediği hastanelerin yapımını havadan inceledi Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi