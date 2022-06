Başkan Erbaş: "Vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içi 2 bin 500, yurt dışı bin 800 olarak belirledik"

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedellerinin ne olacağını, "Yurt içinde kestirmek isteyenler için 2 bin 250 lira, yurt dışında kestirmek isteyenler içi ise bin 800 lira olarak belirledik" sözleriyle açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Başkanlığın konferans salonunda gerçekleşen, "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla düzenlenen "2022 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu"nun tanıtım toplantısına katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Başkan Erbaş, kesilen veya kestirilen kurbanın Allah için fedakarca paylaşılmasının Hz. Muhammed'in örnek ahlakı ve insanlara bıraktığı çok önemli bir sünnet olduğunu anlattı. Diyanet İşleri Başkanlığının başta Türk milleti olmak üzere bütün insanlığın huzuru için hizmet ürettiğini kaydeden Erbaş, "Diğer yandan 'ibadet esasları ile ilgili işleri yürütmek' görevine istinaden Diyanet İşleri Başkanlığımız, her konuda olduğu gibi Allah'ın bir emri olan kurban ibadeti hususunda da ilmi ve fiili bakımdan milletimize her zaman rehberlik etmektedir ve bu da devam edecektir. Kurban kesebilir durumda olan tüm vatandaşlarımızın bu müstesna ibadeti en doğru usul ile ve en güvenli şekilde yerine getirebilmeleri için hizmet üretmektedir" dedi.

"İyiliklerin ve güzelliklerin çoğalması için çalışıyoruz"

"Amacımız, kurbanlarını vekalet yoluyla kestirmek isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olmak; kurban ibadetinin dini esaslara göre eda edilmesini ve sosyal boyutunun en güzel şekilde yerine getirilmesini sağlamaktır" diyen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, vekalet kurbanlarının kesimine ve dağıtımına kadar her organizasyonunun her aşamasının titizlikle takip edildiğini vurguladı. Başkan Erbaş, "Vekaletle kurban organizasyonu hizmetlerimiz, ülkemizde müftülüklerle, yurt dışında ise büyükelçilikler, müşavirlikler, ataşelikler, koordinatörlükler ve ilgili ülkelerdeki dini idareler ve yerel kuruluşlarla iş birliği içerisinde yürütülmektedir. Ülkemizin en ücra köşelerinden, 81 ilimizde 922 ilçemizde ve dünyanın en uzak ülkelerine kadar her yerde görevli ve gönüllü kardeşlerimizle birlikte iyiliklerin ve güzelliklerin çoğalması için çalışıyoruz" diye konuştu.

Geçen 28 yıllık süreçte başta Türkiye olmak üzere birçok farklı coğrafyada 3 milyon 391 bin 173 hisse kurban keserek Türk milletinin iyilik elini milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaştırdıklarını kaydeden Başkan Erbaş, 2021 yılında 589 bin 136 hisse kurbanı yurt içinde 403 kesim noktasında ve yurt dışında 77 ülkenin 339 bölgesinde keserek ihtiyaç sahibi insanların bayram sevincine vesile olduklarını aktardı.

Kurban hazırlıklarını büyük bir titizlikle sürdürdüklerini hatırlatan Başkan Erbaş, bu yıl vekalet yoluyla kesilecek kurban fiyatlarını şöyle açıkladı:

"Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş' temasıyla başlattığımız organizasyon ile bu yıl 25 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye'de 81 il 922 ilçede, yurt dışında ise Afrika'dan Orta Asya'ya, Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Uzak Doğudan Latin Amerika'ya kadar uzanan tüm gönül coğrafyamızdaki 80 ülke ve 345 bölgede mazlum ve muhtaç kardeşlerimize milletimizin yardım elini ulaştırmayı planlıyoruz. Milletimizin destek ve teveccühüyle, daha çok mazlum ve muhtaç kardeşimizin yüzünü güldürmek ve onların bayram sevincine vesile olmak istiyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içinde kestirmek isteyenler için 2 bin 250 lira, yurt dışında kestirmek isteyenler içi ise bin 800 lira olarak belirledik."

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden online bağış yapabilmenin yanı sıra mobil bağış uygulamasından kurban vekaletlerini verebileceklerini anlattı. Erbaş, yurt dışındaki vatandaşların ataşeliklerden, din görevlilerinden kurban vekaletlerini verebileceklerini, 81 ile stant kuracaklarını açıkladı.