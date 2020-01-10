Vekillerden gazetecilere ziyaret - Son Dakika

Milletvekilleri, 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret ettiler.



Milletvekilleri ile birlikte Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret eden TBMM İdare Amiri Orhan Yegin, hep beraber ülkeyi ayakta tutmaya gayret ettiklerini söyleyerek, "Herkes kendi çerçevesinde halka hizmet noktasında kimisi yürütme, kimisi yasama, kimisi denetleme, kimisi halkın haber alma hakkını ayakta tutma anlamında hepimiz mücadele içerisindeyiz. Bu mücadelemizi halkımızın, memleketimizin menfaatleri doğrultusunda hep beraber devam edeceğiz" dedi.



Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de, tüm gazetecilerin 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü tebrik ettiğini belirterek, "Arzumuz ve isteğimiz 2020 yılının Türkiyemiz, insanımız açısından huzurlu, refah bir yıl olmasını arzu ederken, öbür taraftan basınımız, gazetecilerimiz için de güzel bir yıl olmasını arzu ediyoruz. Basın, demokrasimizin, Türk demokrasisinin aynen siyasi partiler gibi vazgeçilmez unsurlarındandır, Türk demokrasinin adeta göz bebeğidir" ifadelerini kullandı.



Libya'daki son gelişmeler ve Hafter'in ateşkes önerisini reddetmesine ilişkin de Destici, "Kamuoyu bu konuda manipüle edilmeye çalışıldı. Tezkere geçer geçmez Türk ordusu binlerce muharip gücüyle Libya'ya gidecek ve savaşın ortasında olacak diye. Türkiye'nin birinci önceliği ateşkesin sağlanması, Libya'nın huzura ermesi, uluslararası meşruiyeti bulunan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin yönetimde kalmasıdır" şeklinde konuştu. - ANKARA