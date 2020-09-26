Veli ve öğretmenler iş birliği yaptı, okula dezenfektan tüneli kuruldu - Son Dakika

- Veli ve öğretmenler iş birliği yaptı, okula dezenfektan tüneli kuruldu

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde İsmet İnönü Ortaokulu öğretmen ve velileri, iş birliği yaparak öğrencilerin sağlıklı eğitim alması ve virüsten korunması için Okul idaresi ile birlikte okulun girişine dezenfektan tüneli kurdular. Öğrenciler, okula güvenle geldikleri ifade ederek uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Covid-19 salgını nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda 1. sınıflar ve ana sınıfı için yüz yüze eğitimin pazartesi günü başlaması ile birlikte liseye geçiş sınavına hazırlanan 8. Sınıflar için hafta sonu düzenlenen kurslarda üst düzey tedbirler ile eğitime devam ediyor. Öğrencilerin eğitimden geri kalmaması için alternatif üreten İsmet İnönü Ortaokulu yönetimi, öğretmen ve veliler öğrenciler ve kaygılarını azaltan projeye imza attı. Okul yönetimi, bina giriş kapısına dezenfektan tüneli yaptırarak Kozan'da bir ilki gerçekleştirdi.

Kozan'da ilk defa bir okulun giriş kapısına yapılan dezenfektan tüneli ile öğrencilerin sağlıklarının korunmasında önemli rol oynuyor.

Okul Müdürü Levent Çörekli, okulda maksimum hijyen sağlamak ve öğrencileri salgından korumak için çalıştıklarını belirterek, "Okulumuzun tüm hijyen çalışmalarını yaptık. Çocuklarımız dışarıdan geliyor. Velilerimizden yardım aldık dezenfekte ederek okulumuza alıyoruz. 150 öğrencimiz hafta sonu kurslarına geliyor. Bu dezenfekte tünelini sadece hafta sonu kursu için değil okulların açılacağını düşünerek yaptık. Çocuklarımız huzurla sağlıkla okulumuza gelip gidiyor okul içinde de sosyal mesafe maske tedbirlerimizi sürdürüyoruz" dedi.

Öğrencilerden Nisanur Kayhanlı, tedbirlerin okulda sıkı bir şekilde uygulandığını ifade ederek " İçimiz rahatlıyor. Tedbirlerin olması annemi de mutlu etti beni rahat bir şekilde okula yolladı" diye konuştu.

Okulun içinde her yerde dezenfektanlar var

Altan Emre Gökbağ " Eğitim sistemi virüs nedeni ile geriye götürdü ama okulda dezenfektanlar var maske var. Okulda önlemler yoğun. Ailem ilk başta okula gönderirken tereddüt etti ama şimdi gönül rahatlığı tedbirler ile okuluma geliyorum" diye konuştu.

Öğrenciler velilerinin dezenfekte tüneli ile daha gönül rahatlığı yaşadığını ifade ederek okula kafalarında soru işaretleri olmadan geldiklerini kaydetti.