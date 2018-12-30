Son Dakika Haberleri: Venedik'e Giriş Ücretli Olacak

Venedik'e Giriş Ücretli Olacak

45 dakika önce

İtalya parlamentosunun aldığı karara göre, Venedik şehrine girişler artık ücretli olacak.

Venedik'e Giriş Ücretli Olacak, System.String[]
İtalya parlamentosunun aldığı karara göre, Venedik şehrine girişler artık ücretli olacak.

İtalya'da 29 Aralık'ta kabul edilen 2019 bütçe tasarısı dahilinde Venedik kentine turistik girişlerin ücrete tabi olması kabul edildi. Yasaya göre, Venedik'i ziyaret etmek isteyen turistler sezona göre 2,5 ila 5 euro arası giriş ücreti ödemek zorunda olacak.

Giriş ücretlerinin şehre ulaşım sağlanan uçak, tren, otobüs veya gemi bilet fiyatlarına eklenmesi bekleniyor. Giriş ücreti otel konaklamalarında alınan "şehir vergisi" ücretinin yerini alacak.

Venedikliler, şehre her yıl yaklaşık 19 milyon turistin gelmesinden dolayı, günlük hayatın olumsuz etkilediğinden şikayet ediyor. - MİLANO

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 08:35 Kaynak: İHA

İtalya, Aralık, Venedik, Güncel
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