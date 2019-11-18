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Venedik yeniden sular altında

6 saat önce

İtalya'nın kuzeyini etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle sular altında kalan su kanallarıyla ünlü Venedik kentinde su baskını devam ediyor.

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İtalya'nın kuzeyini etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle sular altında kalan su kanallarıyla ünlü Venedik kentinde su baskını devam ediyor. Haftasonu yağan yağmurlar nedeniyle su seviyesi yükselen Venedik yine sular altında kaldı.

Kuzeydoğu İtalya'da birbirinden kanallarla ayrılmış ve köprülerle bağlanan 118 adanın üzerine kurulu olan şehirde yapılan ölçümlerde su seviyesi 187 santimetreye ulaştı. Belediye Başkanı Luigi Brugnaro 187 santimetreyle, sel sularının tarihin en yüksek ikinci seviyesine ulaştığını bildirdi.

1966 yılında 194 cm ölçülen su seviyesi şehrin tarihinde en yüksek su seviyesi olarak yer alıyor. Belediye başkanı Luigi Brugnaro bünyesinde birçok tarihi eser ve dünya mirası barındıran Venedik'te maddi zararın çok yüksek olduğunu açıkladı.

Dünya Miras listesinde bütünüyle yer alan Venedik şehri daha önce de yılın yağış alan sezonlarında sel baskınlarına uğruyordu, ressam Vincenzo Chilone'ye ait 1825 tarihli 'Piazza di San Marco' adlı tabloda da sel felaketi resmedilmişti.


Dünya

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:31 Kaynak: DHA
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