Venezuela ABD ile Petrol Müzakereleri Başlattı

KARAKAS, 8 Ocak (Xinhua) -- Venezuela'nın devlete ait petrol şirketi Petroleos de Venezuela S.A., ham petrol satışı ile ilgili olarak ABD'yle ikili ticaret müzakereleri yürüttüklerini belirtti.

Şirketin Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, iki tarafın "satılacak petrol miktarını" görüştüğü ve sürecin, "Chevron gibi uluslararası şirketlerle yürürlükte olan benzer planlar" kullanılarak yürütüldüğü kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, şirketin açıklamasından bir gün önce Venezuela'nın ABD'ye yüksek kaliteli petrol tedarik edeceğini söylemişti.

ABD'nin 3 Ocak günü sabah saatlerinde Venezuela'ya karşı başlattığı büyük çaplı askeri operasyonda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi zorla ülkeden çıkarılıp New York'ta gözaltına almıştı.

Gelişmelere tepki gösteren birçok ülke operasyonun yasadışı olduğunu ve ABD'nin Venezuela'nın devasa petrol rezervlerini kontrol etme arzusundan kaynaklandığını ifade etti.