Venezuela ABD'ye Ham Petrol Satışı İçin Görüşüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Venezuela ABD'ye Ham Petrol Satışı İçin Görüşüyor

07.01.2026 22:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PDVSA, ABD ile ham petrol satış müzakerelerinin sürdüğünü açıkladı, işlemler ticari olacak.

Venezuela devlet petrol şirketi Petroleos de Venezuela (PDVSA), ABD'ye ham petrol satışı için müzakerelerin ilerlediğini ve bunun "tamamen ticari bir işlem" olduğunu bildirdi.

PDVSA'nın Telegram hesabından ABD'ye ham petrol satışına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "PDVSA, iki ülke arasındaki mevcut ticari ilişkiler çerçevesinde, ABD ile ham petrol satışı konusunda görüşmelerde bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

Sürecin, ABD'li petrol şirketi Chevron gibi uluslararası şirketlerle yürürlükte olanlarla benzer şekilde sürdüğü aktarılan açıklamada, "Süreç tamamen ticari bir işleme dayanmakta, yasallık, şeffaflık ve karşılıklı fayda kriterlerine bağlı kalmaktadır." denildi.

PDVSA'nın, Venezuela halkının yararına olacak şekilde ulusal kalkınmayı destekleyen ve küresel enerji istikrarına katkıda bulunan ittifaklar kurmaya devam edeceği kaydedildi.

Trump, 30 ila 50 milyon varil petrolün ABD'ye teslim edileceğini belirtmişti

ABD Başkanı Donald Trump, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasıyla sonuçlanan Venezuela'ya askeri müdahalesi sonrası ülkede kurulan geçici yönetimin, 30 ila 50 milyon varil petrolü ABD'ye teslim edeceğini ifade etmişti.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio da "Venezuela'da sıkışıp kalmış olan tüm petrolü ele geçirmek için" bir anlaşmayı uygulamaya koymak üzere olduklarını söylemişti.

Rubio, "30 ila 50 milyon varil petrol alacağız. Bunu piyasada, Venezuela'nın aldığı indirimli fiyatlarla değil, piyasa fiyatlarıyla satacağız. Bu para daha sonra, yolsuzluğa veya rejime değil, Venezuela halkına fayda sağlayacak şekilde dağıtılmasını kontrol edeceğimiz bir şekilde yönetilecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Venezuela, Ekonomi, Olaylar, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Venezuela ABD'ye Ham Petrol Satışı İçin Görüşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk yatırımcı böyle mağdur oldu İşte coinleri saniyeler içinde buhar eden yöntem Türk yatırımcı böyle mağdur oldu! İşte coinleri saniyeler içinde buhar eden yöntem
Vali Köşger: Adana’da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994’ten 7 bin 988’e geriledi Vali Köşger: Adana'da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994'ten 7 bin 988'e geriledi
Traktörünün plakası başına bela oldu Ceza üstüne ceza yağıyor Traktörünün plakası başına bela oldu! Ceza üstüne ceza yağıyor
Maduro’nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez “ajan“ iddialarına ateş püskürdü Maduro'nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez "ajan" iddialarına ateş püskürdü
İrfan Can Eğribayat’ın yeni takımı belli oldu İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu
Hayatından endişe edildi, cezaevinde olduğu ortaya çıktı Hayatından endişe edildi, cezaevinde olduğu ortaya çıktı

23:18
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
23:07
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
22:20
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
21:41
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi’yi İstanbul’a getiriyor
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'yi İstanbul'a getiriyor
21:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
19:14
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 00:26:09. #7.11#
SON DAKİKA: Venezuela ABD'ye Ham Petrol Satışı İçin Görüşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.