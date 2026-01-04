ABD\'nin Venezuela\'ya askeri müdahalesinde ölü sayısı 80\'e yükseldi

ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 80'e yükseldiği ve artabileceği belirtildi.

The New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, Venezuela'dan ismi paylaşılmayan bir yetkili, ABD'nin Venezuela'daki askeri müdahalesindeki can kayıplarına ilişkin açıklama yaptı.

CAN KAYBI SAYISI 80'E ÇIKTI

Yetkili, Maduro'nun alıkonulduğu askeri müdahalede hayatını kaybedenlerin sayısının 80'e çıktığını, bu sayının artabileceğini ifade etti.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, tam sayı vermese de ABD'nin asker ve sivilleri katlederek Maduro'yu kaçırdığını ve bu şekilde Birleşmiş Milletler (BM) Şartı maddeleri, uluslararası hukuk ve temel insan haklarını ihlal ettiğini söylemişti.