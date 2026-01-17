Venezuela'da ABD Operasyonu: 47 Asker Hayatını Kaybetti - Son Dakika
17.01.2026 14:21
Venezuela Savunma Bakanı, ABD'nin 3 Ocak'taki operasyonunda 47 askerin öldüğünü açıkladı.

VENEZUELA Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, 3 Ocak'ta ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği operasyonda 47 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından alıkonulduğu 3 Ocak'taki operasyonda, 47 askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Devlet kanalına konuşan Lopez, Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler (FANB) mensuplarının, ABD'nin orantısız güç kullanımı karşısında hayatlarını feda ettiğini dile getirdi.

Saldırıda 32 Küba vatandaşının da hayatını kaybettiğini söyleyen Bakan Lopez, ordunun yeniden yapılandırılması sürecine değindi. 'Ayacucho Planı'nı orduyu güçlendirmek için devreye aldıklarını belirten Lopez, mevcut durumun bu planda revizyonu ve köklü bir yeniden yapılanmayı zorunlu kıldığını ifade etti. Lopez, temel hedeflerinin anayasal düzeni koruyacak ve ülkeye saygıyı garanti altına alacak bir askeri güç oluşturmak olduğunu kaydetti.

Kaynak: DHA

Venezuela, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

14:31
