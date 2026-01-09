Venezuela'da ABD Saldırısında Ölenler İçin Anma Töreni

MEXICO Venezuela'da 3 Ocak'ta ABD'nin ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden askerler için anma töreni düzenlendi.

Caracas'ta düzenlenen törene Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ve Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ile çok sayıda sivil ve askeri yetkili katıldı.

Törende ABD'nin saldırısında hayatını kaybeden askerlerin ailelerine rütbeleri, madalyalar ve nişanlar takdim edildi.

Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, törende yaptığı konuşmada "Çatışmada hayatını kaybeden kadın ve erkekler, Simon Bolivar'ın vatanının kahramanlarıdır. Küba'dan gelen kardeşlerimiz de bu vatanın kahramanlarıdır; çünkü tek bir halk olarak yasa dışı ve gayrimeşru saldırıya karşı savunma yaptılar." ifadelerini kullandı.

Rodriguez, Kübalı askerlerin, Venezuela makamlarının talebi üzerine ülkesinde görev yaptığını belirterek, "İki halkın kanı Venezuela topraklarında birleşti. Bu, kardeş uluslara yakışır bir durumdur." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, törende, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 7 Ocak'ta yaptığı açıklamada Küba'yı da olası hedefler arasında gösterdiği hatırlatıldı.

Küba hükümeti, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi esnasında 32 asker ve polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.