Son Dakika Haberleri: Venezuela'da İktidar ve Muhalefet Yeniden Sokaklarda

Venezuela'da İktidar ve Muhalefet Yeniden Sokaklarda

53 dakika önce

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Juan Guaido'nun destekçileri başkent Karakas'ta yeniden sokağa indi.

">
Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Juan Guaido'nun destekçileri başkent Karakas'ta yeniden sokağa indi
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 12:19 

Nicolas Maduro, Venezuela, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Venezuela'daki Elektrik Kesintisi Ölümlere Neden Olmaya Başladı Havalimanına Giren ABD Elçilik Görevlisinin Bagajında Bomba Bulundu

Hindistan'da Psikolojik Sorunları Olan Hastanın Karnından Onlarca Kapı Anahtarı Çıktı İngiliz Oyuncu Charlotte Kirk'ten Bomba İtiraf: Rol İçin Şefimle İlişkiye Girdim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 01:12:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Venezuela'da İktidar ve Muhalefet Yeniden Sokaklarda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]