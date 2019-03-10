Venezuela'da İktidar ve Muhalefet Yeniden Sokaklarda
53 dakika önce
Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Juan Guaido'nun destekçileri başkent Karakas'ta yeniden sokağa indi.
Venezuela
'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro
ve kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Juan Guaido'nun destekçileri başkent Karakas'ta yeniden sokağa indi
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 12:19
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