Venezuela'da Maduro'ya Destek Gösterisi

08.01.2026 11:10
Karakas'taki göstericiler, ABD saldırısını protesto ederek Maduro ve eşi için destek talep etti.

(ANKARA) - Venezuela'da binlerce kişi, ABD'nin 3 Ocak günü gerçekleştirdiği saldırıyı protesto etmek ve tutuklu bulunan Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores'in serbest bırakılmasını talep etmek için başkent Karakas'ta bir araya geldi.

Başkent Karakas'ın sokaklarını dolduran göstericiler, ellerinde Venezuela bayraklarıyla yürüyüşe geçti. Kalabalık, sık sık "Maduro dayan, halk ayaklanıyor" sloganları attı, "Başkanı kaçırdılar ama devrimi asla", "Maduro halktır" ve "Hepimiz birer Maduro'yuz" yazılı dövizler taşıdı.

Kalabalığa hitap eden eski Dışişleri Bakanı ve mevcut Ulusal Komünler Üniversitesi Rektörü Jorge Arreaza, ABD saldırısına karşı ulusal birlik mesajı verdi.

New York'ta yüksek güvenlikli bir cezaevinde tutulan Maduro ve Flores'in "yasa dışı bir şekilde kaçırıldığını" belirten Arreaza, göstericilerden "mevcut siyasi yönetime güvenmelerini" istedi. Arreaza, "Söylentilere ve entrikalara kulak asmayın" diyerek, Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, İçişleri Bakanı Diosdado Cabello ve Meclis Başkanı Jorge Rodriguez'den oluşan yönetime tam destek çağrısında bulundu.

"Bombalar devrimi derinleştirecek"

Ülkenin yaşadığı tehditlere değinen Arreaza, Antonio Gramsci'nin "karşı devrim kırbacı" tezine atıfta bulunarak "Washington yönetiminin baskılarının ters tepeceğini" söyledi. Arreaza, "Karşı devrimin emperyalist bombaları, Bolivarcı Devrimi, komünal demokrasiyi ve komünal devleti derinleştirmekten başka bir işe yaramayacaktır" dedi.

Eski Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, "Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu, eşi Cilia Flores ile el ele, er ya da geç Miraflores Sarayı'nın altın kapısından girerken göreceğiz. Onlar dönecek ve sokaklarda kucaklaşacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

