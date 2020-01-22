Venezuela'da muhalif lider Guaido'nun ofisine baskın iddiası - Son Dakika
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Venezuela'da muhalif lider Guaido'nun ofisine baskın iddiası

1 saat önce

BUENOS Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido'nun Caracas'taki ofisine Bolivarcı Ulusal İstihbarat Servisi (SEBIN) tarafından baskın düzenlendiği bildirildi.

Venezuela'da muhalif lider Guaido'nun ofisine baskın iddiası, System.String[]

BUENOS Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido'nun Caracas'taki ofisine Bolivarcı Ulusal İstihbarat Servisi (SEBIN) tarafından baskın düzenlendiği bildirildi.

Venezuela basınında çıkan habere göre, ülkeden çıkış yasağı olmasına rağmen önce Kolombiya'ya sonra da Avrupa'ya giden Guaido'nun başkent Caracas'ın El Rosal bölgesinde bulunan ofisinde SEBIN mensuplarınca arama yapıldı.

Baskını Twitter hesabından duyuran Guaido'nun eşi Fabiana Rosales, "El Rosal bölgesindeki Zurich kulesinde bulunan ofislerimize 40'tan fazla SEBIN ve Özel Harekat Kuvvetleri (FAES) mensupları tarafından zorla girildiğini duyuruyoruz." ifadesini kullandı.

Guaido da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Korkak diktatörlük! Ben dışarıda, Venezuelalılar olarak yaşadığımız trajedinin üstesinden gelmek için destek bulurken, milletvekili Leon İsmael'i kaçırıyorlar ve ofisimizi basıyorlar. Dünya bizi karşılıyor ve destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün, Guaido'nun Davos Zirvesi'ne katılmak için İsviçre'ye gideceği ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir görüşeceği açıklanmıştı.

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesinin, birçok suçlamadan hakkında ülke dışına çıkma yasağı getirdiği Guaido, dün Kolombiya'nın başkenti Bogota'da Amerika Kıtası Terörizmle Mücadele 3. Bakanlar Konferansı'na katılmak üzere Venezuela'dan ayrılmıştı.

Guaido, ABD'nin yolladığı "insani yardımların" Venezuela'ya sokulması girişimi öncesinde, Kolombiya'da 22 Şubat 2019'da düzenlenen konser için de ülkeden çıkmıştı. Kolombiya'ya askerlerin yardımı ile geçtiğini öne süren Guaido'nun, sınırda yasa dışı faaliyetler gösteren Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçısı sağcı paramiliterlerle çekilmiş fotoğrafları ise Eylül 2019'da sosyal medyada yer almıştı.

Kolombiya, Venezuela, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:02 Kaynak: AA
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