Venezuela'da Siyasi Tutuklu Tudares Serbest Bırakıldı

Sürgündeki Venezuela muhalefet lideri Edmundo Gonzalez'in damadı Rafael Tudares, hapishaneden serbest bırakıldı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından alıkonmasının ardından hapiste bulunanların serbest bırakılma süreci devam ediyor. Venezuela muhalefet lideri Edmundo Gonzalez'in damadı Rafael Tudares'in serbest bırakıldığı açıklandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan 46 yaşındaki Tudares, 1 yılın ardından özgürlüğüne kavuştuğunu duyurdu. Tudares'in eşi Mariana Gonzalez de Tudares ise, "380 gün süren haksız ve keyfi gözaltının ardından bir yıldan fazla bir süre boyunca insanlık dışı duruma katlandıktan sonra eşim Rafael Tudares Bracho eve döndü" dedi.

Avukat Tudares, Ocak 2025'te Karakas'ta çocuklarını okula götürürken tutuklanmış ve diğer siyasi tutuklular gibi terörle suçlanmıştı. Venezuela'daki insan hakları örgütü Foro Penal, şu ana kadar 151 siyasi mahkumun serbest bırakıldığını ancak ailelerin endişeyle beklemeye devam ettiğini açıkladı.

Mahkumların serbest bırakılma süreci

Venezuela'da insan hakları örgütleri ve uluslararası kurumlar, uzun süredir siyasi mahkumların serbest bırakılmasını talep ediyordu. Geçici Başkan Delcy Rodriguez, bu talepleri olumlu yanıtlayarak, serbest bırakılmaları "barışçıl şekilde bir arada yaşama" ya da "barışı pekiştirme" olarak tanımlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump ise, serbest bırakılmaların ABD'nin isteği üzerine gerçekleştirildiğini söylemişti. - KARAKAS