Son Dakika Haberleri: Venezuela'daki Elektrik Kesintileri

Venezuela'daki Elektrik Kesintileri

29 dakika önce

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, Venezuela'da son günlerde yaşanan elektrik kesintilerinin "sabotaj" olduğunu söyledi.

Venezuela'daki Elektrik Kesintileri, System.String[]
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, Venezuela'da son günlerde yaşanan elektrik kesintilerinin "sabotaj" olduğunu söyledi.

Canel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela'nın maruz kaldığı elektrik kesintilerinin bir "sabotaj" olduğunu belirtti.

Elektrik kesintilerinin arkasında ABD yönetiminin olduğunu ima eden Canel, ABD'nin insani yardım söylemlerini "alaycı" bulduğunu ifade etti.

Canel, ABD'nin, Venezuela halkını en temel insani ihtiyaçlardan mahrum bırakarak bir savaş yürüttüğünü belirterek, "Küba, Venezuela'daki elektrik sistemine yönelik terörist sabotajı kınıyor." ifadesini kullandı.

Venezuela'da ülke çapındaki elektrik kesintisi

Venezuela'nın büyük bölümüne elektrik sağlayan Simon Bolivar Hidroelektrik Santrali'nde perşembe günü meydana gelen arıza nedeniyle ülkenin 23 eyaletinin 22'sinde elektrik kesintisi yaşanmıştı.

Hükümet, Guri adıyla da bilinen hidroelektrik santraline saldırı düzenlendiğini ve bunun sonucunda ülkenin elektriksiz kaldığını açıklamıştı.

Muhalifler ise elektrik kesintisinin yenilenmeyen altyapı sebebiyle meydana geldiğini ileri sürerek Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve hükümeti suçlamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:53 Kaynak: AA

Miguel, Küba, Venezuela, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD, Venezuela'da Görev Yapan Personelini Geri Çekiyor Siirtli Kadından İmamoğlu'na, 'Sen Kaliteli Adamsın Git Eniştemin Yanında Dur'

Erdoğan'ın "Varlık Kuyruğu" Açıklamasını Eleştiren Asiye Teyze: Bizimle Oynuyor, Ben Tımarhanelik Oldum Dua Etmek İçin Otomobille Mezarlığa Giden İki Genç, 3 Metrelik Duvardan Aşağı Çakıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 18:22:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Venezuela'daki Elektrik Kesintileri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]