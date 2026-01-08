Venezuela'daki Geçiş Süreci için BM Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Venezuela'daki Geçiş Süreci için BM Uyarısı

08.01.2026 22:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM Raportörü Duhaime, Venezuela'daki geçişin dış müdahaleden uzak halk tarafından yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Hakikat, Adalet, Tazminat ve Tekerrür Etmeme Garantilerinin Teşviki Özel Raportörü Bernard Duhaime, ABD'nin askeri müdahalede bulunduğu Venezuela'daki geçiş sürecinin, dış müdahaleden uzak ve ülke halkı tarafından yönlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Duhaime, ABD ile Venezuela arasındaki gerilime ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD'nin müdahalesinin ardından Venezuela'da büyük bir belirsizlik yaşandığını belirten Duhaime, "Venezuela'da gelecekteki geçiş sürecinin uluslararası insan hakları hukukuna sıkıca bağlı, hakikat ve hesap verebilirlik üzerine kurulu ve Venezuela halkının hakları ve istekleri doğrultusunda yönlendirilmesi gerekir." ifadesini kullandı.

Duhaime, bu süreçte hakları korumanın, geçmişteki ihlalleri ele almanın ve geleceğe yönelik güvenceler sağlamanın, kalıcı barışa giden tek yol olduğunun altını çizdi.

Geçiş sürecinin yabancı güçler tarafından dayatılamayacağını vurgulayan Duhaime, "Bu süreç, dış müdahale veya baskıdan uzak, Venezuela halkı tarafından şekillendirilmeli ve sahiplenilmeli." ifadelerini kullandı.

Duhaime, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinin ve ardından Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonulmasının BM Şartı'nı açıkça ihlal ettiğini, bu durum karşısında "şoka uğradığını" belirtti.

Gelecekteki herhangi bir geçiş sürecinde, son yıllarda Venezuela halkına karşı işlenen ağır insan hakları ihlallerinin ele alınması ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi gerektiğini kaydeden Duhaime, bu temeller olmadan, bir geçiş sürecinin kaçınılmaz olarak başarısız olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ve eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

BM özel raportörleri

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyi'nin özel mekanizmaları" diye tanınan sürecin parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları Sistemi'ndeki bağımsız özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütüyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Venezuela, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela'daki Geçiş Süreci için BM Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu
ABD’yi ayağa kaldıran cinayet Trump’ın polisleri dehşet saçtı ABD'yi ayağa kaldıran cinayet! Trump'ın polisleri dehşet saçtı
Maduro’nun kaçırılması sonrası ABD’den 3 aşamalı Venezuela planı Maduro'nun kaçırılması sonrası ABD'den 3 aşamalı Venezuela planı
Sarıyer’de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti Sarıyer'de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti
ABD’den iç savaşa sürüklenen İran’a yeni tehdit ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit
Kan donduran cinayet Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal Kan donduran cinayet! Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal

06:04
Suriye ordusu YPG’ye süre verdi: Halep’i bir an önce terk edin
Suriye ordusu YPG'ye süre verdi: Halep'i bir an önce terk edin
02:21
İran’da Gösteriler: 42 Ölü, 2.277 Gözaltı
İran'da Gösteriler: 42 Ölü, 2.277 Gözaltı
01:07
İran’da protestolar şiddetlendi: Hava ulaşımı durdu, iletişim tamamen kesildi
İran'da protestolar şiddetlendi: Hava ulaşımı durdu, iletişim tamamen kesildi
23:56
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
22:58
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
21:36
Minneapolis’te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
Minneapolis'te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 06:32:14. #7.11#
SON DAKİKA: Venezuela'daki Geçiş Süreci için BM Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.