Venezuela'daki Geçiş Süreci için BM Uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Hakikat, Adalet, Tazminat ve Tekerrür Etmeme Garantilerinin Teşviki Özel Raportörü Bernard Duhaime, ABD'nin askeri müdahalede bulunduğu Venezuela'daki geçiş sürecinin, dış müdahaleden uzak ve ülke halkı tarafından yönlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Duhaime, ABD ile Venezuela arasındaki gerilime ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD'nin müdahalesinin ardından Venezuela'da büyük bir belirsizlik yaşandığını belirten Duhaime, "Venezuela'da gelecekteki geçiş sürecinin uluslararası insan hakları hukukuna sıkıca bağlı, hakikat ve hesap verebilirlik üzerine kurulu ve Venezuela halkının hakları ve istekleri doğrultusunda yönlendirilmesi gerekir." ifadesini kullandı.

Duhaime, bu süreçte hakları korumanın, geçmişteki ihlalleri ele almanın ve geleceğe yönelik güvenceler sağlamanın, kalıcı barışa giden tek yol olduğunun altını çizdi.

Geçiş sürecinin yabancı güçler tarafından dayatılamayacağını vurgulayan Duhaime, "Bu süreç, dış müdahale veya baskıdan uzak, Venezuela halkı tarafından şekillendirilmeli ve sahiplenilmeli." ifadelerini kullandı.

Duhaime, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinin ve ardından Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonulmasının BM Şartı'nı açıkça ihlal ettiğini, bu durum karşısında "şoka uğradığını" belirtti.

Gelecekteki herhangi bir geçiş sürecinde, son yıllarda Venezuela halkına karşı işlenen ağır insan hakları ihlallerinin ele alınması ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi gerektiğini kaydeden Duhaime, bu temeller olmadan, bir geçiş sürecinin kaçınılmaz olarak başarısız olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ve eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

BM özel raportörleri

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyi'nin özel mekanizmaları" diye tanınan sürecin parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları Sistemi'ndeki bağımsız özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütüyor.