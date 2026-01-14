Venezuela'dan ABD'ye Elçi Gönderme Planı

WASHINGTON, 14 Ocak (Xinhua) -- Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'in, Donald Trump yönetiminin ülkedeki büyükelçiliğini yeniden açma olasılığını değerlendirdiği bu günlerde Washington'a bir elçi göndermeyi planladığı bildirildi.

Bloomberg'in söz konusu plan hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara dayandırdığı salı günkü haberine göre Venezuela'nın İngiltere Büyükelçisi ve eski Dışişleri Bakanı Felix Plasencia, Rodriguez'in talebi üzerine bu hafta içerisinde Washington'da ABD'li üst düzey yetkililerle görüşmeyi planlıyor.