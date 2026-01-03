Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz - Son Dakika
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz

03.01.2026 22:39  Güncelleme: 22:55
ABD Başkanı Trump'ın, "Güvenilir dönüşüm süreci yapılana kadar Venezuela'yı biz yöneteceğiz." açıklamasına Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez devlet televizyonunda yanıt verdi. Trump'ın, "Biz ne istersek yapmaya hazır" iddiasında bulunduğu Rodriguez, "Venezuela hiçbir ülkenin sömürgesi olmayacaktır. Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz. Venezuela'nın tek bir devlet başkanı var. O da Maduro." dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, "Venezuela hiçbir ülkenin sömürgesi olmayacaktır" dedi.

ABD'DEN VENEZUELA'YA SALDIRI

ABD'nin Venezuela'ya yaptığı askeri operasyon, dünyanın bir numaralı gündemi haline geldi. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi operasyonda yakalanıp ABD askeri gemisine alındı. Trump'ın eşiyle birlikte New York'ta yargılanacağı öğrenildi.

TRUMP'A MADURO'NUN YARDIMCISINDAN YANIT

Trump, operasyondan sonra kameralar karşısında yaptığı açıklamada, "Güvenilir dönüşüm süreci yapılana kadar Venezuela'yı biz yöneteceğiz." dedi. Trump'ın sözlerine Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez'den yanıt geldi. Trump'ın "Biz ne istersek yapmaya hazır" dediğini iddia ettiği Rodriguez resti çekti.

"HİÇBİR ÜLKENİN SÖMÜRGESİ OLMAYACAĞIZ"

Devlet televizyonunda yaptığı açıklamada Rodriguez, hiçbir ülkenin sömürgesi olmayacaklarını, Venezuela'nın tek devlet başkanının Maduro olduğunu belirterek, vatandaşlarına birlik çağrısı yaptı.

"VATANIMIZ İÇİN BİRLİK ÇAĞRISI YAPIYORUZ"

Rodriguez şunları söyledi: "Nicolas Maduro derhal serbest bırakılmalı. Venezuela hiçbir ülkenin sömürgesi olmayacak. Venezuela'nın tek bir devlet başkanı var: Maduro. Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz."

TRUMP: VENEZUELA'NIN İYİLİĞİNİ GÖZETMEYECEK BİRİNE İZİN VERMEYİZ"

Öte yandan Trump, Venezuela'nın kaderiyle ilgili şunları söyledi. "Güvenilir dönüşüm süreci yapılana kadar Venezuela'yı biz yöneteceğiz. Olabildiğince çabuk olmasını istiyoruz ancak bu biraz zaman alacak. Çünkü petrol altyapıları çok tehlikeli. Biz Venezuela halkı için barış ve adalet istiyoruz.

Bu ülkede güvenli, düzgün ve adalete yaraşır geçiş olana kadar desteklemeye devam edeceğiz. Artık Venezuelalılar vatanlarına dönmek istiyorlar. Venezuela halkının iyiliğini gözetmeyecek birinin süreci üstlenmesine izin vermeyiz."

Kaynak: İHA

