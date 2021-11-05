Venezuela, Uluslararası Ceza Mahkemesinin ülkeye soruşturma kararını gözden geçirmesini isteyecek - Son Dakika

Venezuela, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), ülkedeki insan hakları ihlallerine dair iddiaları araştırmak için soruşturma başlatma kararını gözden geçirmesini talep edecek.

İktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) Birinci Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello, yaptığı açıklamada, UCM'nin iddiaları karşısında savcılık nezdinde savunma yapacaklarını belirtti.

UCM'nin ülkesine yönelik kararını yeniden gözden geçirmesini isteyeceklerini vurgulayan Cabello, "Ön aşamanın henüz tamamlanmadığına inandığımız için kararın yeniden gözden geçirilmesi hakkımızı başlatıyoruz. Kolombiya örneği var, ön aşamadan bu yana 17 yıl geçti." ifadesini kullandı.

Cabello, her şeyin açıklığa kavuşmasını istediklerini ifade ederek, "Bu konuda hiçbir şüphemiz ve korkumuz yok, tam tersine her şey netleşecek." dedi.

Soruşturma yıllar alabilir

Kuruluşundan bu yana çoğunlukla Afrika'da işlenen insan hakları ihlallerine odaklanan Uluslararası Ceza Mahkemesinin kararı, insan hakları grupları ve ABD destekli muhalefet tarafından memnuniyetle karşılanmıştı.

UCM Başsavcısı Kerim Han, 3 Kasım'da, başkent Caracas'a gerçekleştirdiği 3 günlük ziyaretin sonunda yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimindeki güvenlik güçlerine yöneltilen işkence ve yargısız infaz iddialarını araştırmak için soruşturma açılacağı bilgisini paylaşmıştı.

Soruşturma kapsamında herhangi bir suçlamanın yetkili makamlara sunulmasının yıllar alabileceği ifade ediliyor.