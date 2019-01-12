Son Dakika Haberleri: Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası

Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası

52 dakika önce

Harran Üniversitesi (HRÜ) Göğüs Hastalıkları Öğretim Üyesi Dr. Şerif Kurtuluş, toplumu veremden korumanın en etkili yolunun verem hastalarının erken teşhisi ve başarılı tedavisi olduğunu bildirdi.

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Harran Üniversitesi (HRÜ) Göğüs Hastalıkları Öğretim Üyesi Dr. Şerif Kurtuluş, toplumu veremden korumanın en etkili yolunun verem hastalarının erken teşhisi ve başarılı tedavisi olduğunu bildirdi.

HRÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 6-12 Ocak Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası dolayısıyla HRÜ Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen seminerde konuşan Dr. Şerif Kurtuluş, verem hastalığına karşı toplumun bütün kesimlerinin dikkatinin çekilmesi amacıyla her yıl ocak ayında çeşitli etkinlikler yapıldığını belirtti.

Verem hastalığının dünya genelinde en çok ölüme yol açan 10 nedenden birisi olduğunu ifade eden Kurtuluş, şunları kaydetti:

"Ülkemizde verem hastalığının teşhis ve tedavisi ücretsiz olarak yapılmaktadır. Toplumu veremden korumanın en etkili yolu verem hastalarının erken teşhisi ve başarılı tedavisidir. Verem hastalığının belirtilerini hissettiğinizde en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz. Hastalandığınızda düzenli ilaç kullanımı ile veremi durdurabilir ve sevdiklerinize bulaşmasını önleyebilirsiniz."

Programa, HRÜ Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akif Altay ve hastane çalışanları katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:15 Kaynak: AA

Sağlık
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