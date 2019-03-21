Son Dakika Haberleri: Vergi indirimleri ekonomiye nasıl yansıyacak?

Vergi indirimleri ekonomiye nasıl yansıyacak?

1 saat önce

İndirim enflasyonda nisanda beklenen baz etkisini öteledi.

Vergi indirimleri ekonomiye nasıl yansıyacak?, System.String[]
İndirim enflasyonda nisanda beklenen baz etkisini öteledi. Karar faiz indirimlerinde TCMB'nin elini kuvvetlendirecek. İndirimlerin bütçeye ilk etkisi 9 milyar TL civarında öngörülüyor. Bütçeye net etkinin ihmal edilebilir kalacağı düşünülüyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:56 

TCMB, Ekonomi
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