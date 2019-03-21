Vergi indirimleri ekonomiye nasıl yansıyacak?
1 saat önce
İndirim enflasyonda nisanda beklenen baz etkisini öteledi.
İndirim enflasyonda nisanda beklenen baz etkisini öteledi. Karar faiz indirimlerinde TCMB
'nin elini kuvvetlendirecek. İndirimlerin bütçeye ilk etkisi 9 milyar TL civarında öngörülüyor. Bütçeye net etkinin ihmal edilebilir kalacağı düşünülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:56
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