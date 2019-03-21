Vergili, "Rektörlükten Prim Yapmış ve Siyasete Girmiştir"

Seçim çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, seçim çalışmaları kapsamında mahalle toplantılarına 100. Yıl Mahallesi ile devam etti.

Seçim çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, seçim çalışmaları kapsamında mahalle toplantılarına 100. Yıl Mahallesi ile devam etti.



Seçim çalışmaları kapsamında gittiği her mahallede büyük bir ilgi gören Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili 100. Yıl Mahallesinde de binlerce vatandaş tarafından meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde coşkulu bir şekilde karşılandı.



"Rektörlükten prim yapmış ve siyasete girmiştir"



100. Yıl Mahallesinde gerçekleştirilen mahalle toplantısında konuşan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Prof.Dr. Burhanettin Uysal'ın rektörlük döneminden prim yaparak siyasete girdiğini belirterek, "Sen bu memlekette 3 yıl milletvekilliği yaptın, üniversitemizin önünde en az 10 tane kardeşimiz trafik kazasında vefat etti. Bir üst geçit, bir alt geçit yaptıramadınız mı? Orası Karayollarının yoluydu. Şimdi konuşuyor. 3 yıl sokaklarda gözükmemiş. Kendisini milletvekili değil, rektörüm diye tanıtıyor. Karabük'ün hiç bir yerine bir çivi çaktıramamış. Siyaset zamanı geldiği zaman hepsi propaganda sahnesinde. Birisi 5 yılda bir gelir, diğeri de yapmış olduğu rektörlükten bir pirim yapmış ve siyasete girmiştir. Başarısız bir milletvekilliği dönemi yaşamıştır. Milletvekilliği döneminde yapmış olduğu bir tane icraat vardır. Bütün meclis tutanakları elimizdedir. Kendisinin Milletvekilliğinden sonra 2 maaş alabilmesi ile ilgili meclisten kanun tasarısı geçirmiştir. Bunun dışında Karabük ile ilgili bir tane icraatı yoktur. Diğer bir olayı da sizlere hatırlatayım. Şuanda ki adayın döneminde bir tane stadyum yapıldı. 20 trilyon lira maliyetli. Üstüne ay yıldız tam 9 trilyon liraya takıldı. Toplam 29 trilyon lira yaptı. Hepiniz şahitsiniz stadyum kaydı o stadyumu kurtarabilmek için üniversite tekrardan 21 trilyon lira para harcadı. Bugüne kadar kaç kere tören yaptınız orada?" ifadelerini kullandı.



"Mevcut adayın hiçbir programı yoktur" diyen Vergili, "Elinde bir tane projesi var. O da Rafet Vergili projesi. Akşama kadar beni anlatıyor. Şimdi tek proje ben olduğum için Adalet ve Kalkınma Partili arkadaşlarımın hepsinin oyuna talibim. Yine elinde hiç projesi olmadığı için Cumhuriyet Halk Partili ve İyi Partili arkadaşlarımın da oylarına talibim. Şükürler olsun ben tüm partilerin oyunu almış birisiyim ve tüm partilerin ortak değeriyim" ifadelerine yer verdi.



"Konuşa konuşa Eskipazar'a bir Organize Sanayi Bölgesini programa aldırdım"



İYİ Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Dursun Altıparmak hakkında da konuşan Vergili, şunları söyledi: "Diğer adayın ise yapmış olduğu 3 tane icraat var. Bir tanesi 200 Evleri beton yığını haline getirdi. Aynı şekilde 100. Yıl Mahallesi de beton yığınına dönüyordu. Hiç kimseden çekinmeden, hiç kimseden korkmadan bu mahallede bizim dönemimizde kat sayı düşümü yapıldı. Türkiye'de belki de tek örneğidir. Şuanda 200 Evler'de bir ağaç dikecek veya çocuklara bir oyun parkı yapabilecek tek bir alan yoktur. Aynı şekilde 200 Evler Mahallesinin devamında Dere Evler bölgesinde bir planlama yaptık. Gidip baksın nasıl bir mahalle ortaya çıkıyor. Örnek alsın. Diğer bir olayı 1990 senesinde Ticaret Odası Başkanıydım. İlk defa Organize Sanayi Bölgesinin müracaatını yaptım. Görevim bittikten sonra 1992 senesinde bakanlık tarafından onaylandı. Kendilerine Üç Evler Bölgesine kadar, Demir Çelik Fabrikalarından daha büyük bir araziyi sanayi alanı ilan edin dedim. Onlarda siyaset odaklı tam dağın üzerine Organize Sanayi Bölgesini kurdular. 2008 senesine kadar burada bir sucuk, bir de peynir fabrikası vardı. Baktık ki Organize Sanayi Bölgesinde hiç bir işlem yok. Kendim 17 trilyon liraya indirme tesisi yaptım ve devlete hibe ettim. Ondan sonra fabrikalar kurulmaya başladı. Şuanda 2 bin arkadaşımız orada ekmek yiyorlar. Fakat orada bir fabrika dahi açılabilecek alan kalmadı. Sonunda konuşa konuşa Eskipazar'a bir Organize Sanayi Bölgesini programa aldırdım." - KARABÜK

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Eden Erdek Belediye Başkanı Görevden Alındı

6 Büyükşehirde Yapılan Ankette Dikkat Çeken Sonuçlar

Yeni Zelanda'da Mezarlıkta Görev Yapan Kadın Polisten Anlamlı Hareket