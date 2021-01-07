Vestel, marka yolculuğunda yeni bir dönem başlatıyor: "Vestel'le Olur, Neden Olmasın?" - Son Dakika

Vestel, marka yolculuğunda yeni bir dönem başlatıyor: "Vestel'le Olur, Neden Olmasın?"

07.01.2021 13:04
Vestel, marka yolculuğunda yeni bir dönem başlatıyor:

Yeni iletişim stratejilerinin uzun soluklu bir değişimin başlangıcı olduğunu ifade eden Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan, "Teknolojilerimiz her eve girsin, herkese ulaşsın, hepimizin daha konforlu anları, daha güzel günleri olsun diye durmadan çalışıyor, en iyiyi, en yeniyi arıyoruz.

Yeni iletişim stratejilerinin uzun soluklu bir değişimin başlangıcı olduğunu ifade eden Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan, "Teknolojilerimiz her eve girsin, herkese ulaşsın, hepimizin daha konforlu anları, daha güzel günleri olsun diye durmadan çalışıyor, en iyiyi, en yeniyi arıyoruz. Bu yolda karşımıza çıkacak her engeli de Vestel'le Olur, Neden Olmasın? diyerek aşıyoruz." açıklamasında bulundu.

Vestel'in yeni iletişim stratejisinin detayları Vestel CEO'su Turan Erdoğan, Vestel Ticaret A.Ş Genel Müdürü Ergün Güler ve Vestel CMO'su Duygu Badem Uylukçuoğlu ile Vestel'in yeni reklam yüzü Beyazıt Öztürk'ün katılımıyla gerçekleştirilen online basın toplantısı aracılığıyla paylaşıldı.

"Vestel'le Olur, Neden olmasın?" stratejisinin temelinde Vestel'in sahip olduğu üretim, Ar-Ge ve tasarım gücünün olduğunu belirten Erdoğan, "Teknolojilerimiz her eve girsin, herkese ulaşsın, hepimizin daha konforlu anları, daha güzel günleri olsun diye durmadan çalışıyor, en iyiyi, en yeniyi arıyoruz. Bu yolda karşımıza çıkacak her engeli de Vestel'le Olur, Neden Olmasın? diyerek aşıyoruz. En son teknolojilerle donatılmış üretim tesisimiz, durmadan geliştiren Ar-Ge ve inovasyon ekiplerimiz, yenilikçi tasarımlarımız ile tüketicilerimizin ihtiyaçlarına hızla yanıt verebiliyoruz." dedi.

Vestel'in küresel ölçekte bir teknoloji şirketi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Trendleri takip eden değil öncülük eden bir vizyonumuz var. Bu doğrultuda da yaptığımız çalışmalarla her zaman en yeni ve en iyi teknolojiyi tüketiciyle ilk buluşturan marka olma hedefimiz var. Her adımımızla kendimizi aşıp, başarı çıtamızı yükselterek, tüketicimizin taleplerini en iyi, en hızlı ve en güvenli şekilde karşılamaya odaklanıyoruz. Günümüzde tüketicilerin, özellikle Z Kuşağı'nın, markaların onların hayatlarını daha iyi hale getirmeleri beklentisi var. Biz de onların en iyisini hak ettiğini düşünüyoruz. Ekibimizle kurduğumuz her tasarım hayaline 'Neden olmasın?' diye başlıyoruz ve büyük bir çoğunlukla hayallerimizi gerçekleştirip 'Vestel'le olur' diyebileceğimiz bir noktaya ulaşıyoruz. Gelecek dönemde de tüketicimizin hayallerini gerçekleştirecek yeni ürün ve hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"Neden olmasın?" yolculuklarında Beyazıt Öztürk ile birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Erdoğan, "Beyazıt Öztürk bizden, samimi, güvenilir, ailemizden biri. Yenilikçi hizmetlerimiz, inovatif ürünlerimiz ve insanların hayatına dokunarak yaratmayı arzuladığımız faydayı en iyi onun anlatabileceğini düşündük. Bu yeni yol arkadaşlığının tüm taraflar için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

"Olmaz diyenlere cevabımız: Neden olmasın?"

Vestel kültüründe "olmaz"ın bir yanıt olarak kabul edilmediğini belirten Vestel Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Ergün Güler, "Tarih boyunca ülkemiz birçok engeli aşıp, olmaz denileni oldurarak tarihe geçmiştir. Biz de Vestel olarak her zaman bu anlayış ile hareket ettik. En yeni teknolojiyi, en iyi ürünlerle buluşturduk ve en hızlı şekilde tüketicilerimize sunduk. Olmaz diyenlere cevabımız her zaman 'Neden Olmasın? Biz yaparız' oldu. Şimdi de bu söylemi iletişimimize taşımaya karar verdik ve Vestel'le olur, Neden olmasın? diyoruz. Üretimden, Ar-Ge'ye, tasarımdan satış pazarlamaya kadar tüm iş süreçlerimize entegre ettiğimiz bir anlayış. Bu vizyonumuzu tüketicimize aktarırken de yol arkadaşımız olarak Türk halkının sevgisini kazanmış, herkesin güvendiği isim Beyazıt Öztürk'ü seçtik. Kendisinin markamızı en iyi şekilde temsil edeceğine, 'Vestel'le Olur'u, felsefemizi tüketicilerimize yansıtacağına inanıyoruz." dedi.

Vestel'in yeni mottosunun kendisiyle tamamen örtüştüğünü ve Vestel'in yeni reklam yüzü olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Beyazıt Öztürk, "Vestel, Türkiye'nin adını dünyanın dört bir yanına ulaştıran küresel bir marka. Öyle ürünler var ki, birine bahsettiğinde 'Bu kadar da olmaz' diyebiliyor. Ama inanın Vestel'le olur. Manisa'da yer alan, dünyanın en büyük fabrikalarından biri Vestel City'i ziyaret ettiğimde bunu çok iyi anladım. Üretim teknolojilerinden, geliştirdikleri ürünlere kadar hepsinden çok etkilendim. Birlikteliğimizin güzel başlangıçlara vesile olmasını diliyorum. Vestel ile birlikte 2021 yılında birçok sürprizle karşınızda olacağız." şeklinde konuştu.

Beyazıt Öztürk ile çıktıkları yolun uzun ve sürprizlerle dolu olduğunu belirten Vestel Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı (CMO) Duygu Badem Uylukçuoğlu ise şunları söyledi:

"Vestel Türk insanının ihtiyaçlarını çok iyi anlayabilen bir marka. İnsanımızı dinleyerek, bugüne kadar birçok yeniliğe ve ilke imza attık, fark yarattık. Geliştirdiğimiz teknolojilerden sunduğumuz hizmetlere kadar her adımda insanımızın talep ve ihtiyaçlarını odağımıza aldık. Beyaz eşya gibi hacmi büyük ürünlerde hızlı teslimat mümkün değil dediler, 24 saatte teslim hizmetini başlattık. Hijyen bizim için çok önemli dediler, gün ışığının gücünü kullanarak çamaşırdan bulaşığa, buzdolabından klimaya kadar en iyi hijyeni sağlayan ürünleri kullanıma sunduk. Tüketicimiz evde kendi yoğurdunu, kefirini, turşusunu en iyi koşullarda mayalasın diye Maya buzdolabını çıkardık. Kısacası biz hiçbir zaman olmaz demedik, aksine 'Vestel'le Olur, Neden Olmasın?' dedik. Bu çalışmalarımızı anlatırken de insanımızın en sevdiği, en güvendiği, bizden biri olarak gördüğü Beyazıt Öztürk'ün bizi doğru yansıtabileceğine inandık. Biz bu yolculukta gerçekliği samimi bir dille aktarmayı çok önemsiyoruz. Yeni yolumuzun ve yol arkadaşımızın hepimize hayırlı olmasını diliyorum."

Vestel, marka yolculuğunda yeni bir dönem başlatıyor: Vestel'le Olur, Neden Olmasın?
Vestel, marka yolculuğunda yeni bir dönem başlatıyor: Vestel'le Olur, Neden Olmasın?

Beyazıt Öztürk, Türkiye, Vestel, Olur, Magazin, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Magazin Vestel, marka yolculuğunda yeni bir dönem başlatıyor: 'Vestel'le Olur, Neden Olmasın?' - Son Dakika Magazin


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