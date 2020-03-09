Veteriner Meryem, Hatay'da toprağa verildi - Son Dakika
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Veteriner Meryem, Hatay'da toprağa verildi

7 saat önce

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, ortağı olduğu veteriner kliniğinin odunluğunda intihar eden veteriner hekim Meryem Ş. (28), memleketi Hatay'da toprağa verildi.

Veteriner Meryem, Hatay'da toprağa verildi, System.String[]

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, ortağı olduğu veteriner kliniğinin odunluğunda intihar eden veteriner hekim Meryem Ş. (28), memleketi Hatay'da toprağa verildi.

Yenice Mahallesi'nde klinikte çalışan veteriner hekim Meryem Ş., iş yerinin odunluğunda kendini astı. Meryem Ş.'nin ortağı Tolga Altınöz, önceki gün saat 11.00 sıralarında kliniğe döndüğünde, Meryem Ş.'yi tavana asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Meryem Ş.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Meryem Ş.'nin intihar etmeden önce 'Ölümümden kimse sorumlu değildir. Hayatımı sonlandırmaya kendim karar verdim' yazılı not bıraktığı öğrenildi. Meryem Ş.'nin 1 yıl önce borca girdiği, işlerinin bir süredir iyi gitmediği ve piyasadan alacaklarını da tahsil edemeyince yaşamına son verdiği öne sürüldü.

TOPRAĞA VERİLDİ

Meryem Ş.'nin cenazesi, yapılan otopsinin ardından memleketi Hatay'ın Antakya ilçesine getirildi. Meryem Ş., Serinyol Mahalle Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Bu sırada Meryem Ş.'nin tabutu üzerine gelinlik koyulduğu görüldü.


Meryem, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 03:40 Kaynak: DHA
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