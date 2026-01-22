Vezirköprü'de 132 Milyon TL Sosyal Yardım - Son Dakika
Vezirköprü'de 132 Milyon TL Sosyal Yardım

22.01.2026 13:55
2025 boyunca Vezirköprü'de ihtiyaç sahibi vatandaşlara 132 milyon TL destek sağlandı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, 2025 yılı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yürütülen sosyal yardım çalışmaları önemli bir seviyeye ulaştı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı(SYDV) aracılığıyla ilçe genelinde toplam 132 milyon 157 bin 502 TL tutarında destek sağlandı.

Vezirköprü Kaymakamlığı koordinesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aktarılan kaynaklarla; eğitim, sağlık, barınma, gıda ve ısınma başta olmak üzere birçok alanda vatandaşların ihtiyaçları karşılandı.

Kaymakamlık tarafından yapılan değerlendirmede, sosyal yardımların "kimseyi yalnız bırakmayan devlet" anlayışıyla yürütüldüğü ifade edilirken, desteklerin önümüzdeki süreçte de artarak devam edeceği belirtildi. Açıklamada, Cumhurbaşkanı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Yıl içerisinde özellikle yaşlı ve engelli aylıkları, yakacak desteği ile gıda ve barınma yardımlarının öne çıktığına dikkat çekilirken, Vezirköprü'de sosyal destek mekanizmalarının ihtiyaç sahibi her vatandaşa ulaşması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel

14:16
