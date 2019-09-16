Son Dakika Haberleri: Vezirköprü'de Köprülü Mehmet Paşa anıldı
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Vezirköprü'de Köprülü Mehmet Paşa anıldı

1 saat önce

Vezirköprü'de Köprülü Mehmet Paşa'nın Sadrazam oluşunun 363. yılı anıldı.

Vezirköprü'de Köprülü Mehmet Paşa anıldı, System.String[]

Vezirköprü'de Köprülü Mehmet Paşa'nın Sadrazam oluşunun 363. yılı anıldı.

Köprülüler Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda öğrencilere Osmanlı Döneminde Sadrazam olan Köprülü Mehmet Paşa'nın hayatı anlatıldı.


Vezirköprü'nün tarihini şekillendiren, ilçeye adını veren ve yaptığı eserler ile anılan Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa, Köprülüler Anadolu Lisesinde unutulmadı.

Okul Müdürü Resul Özata, törende yaptığı konuşmada, "Osmanlı tarihinde bir döneme adını veren ve "Köprülüler Dönemi" olarak adlandırılan süreç Köprülü Mehmet Paşa'nın sadrazam oluşu ile başlar. Adeta Osmanlı Devleti'ne II. Yükselme Dönemi yaşatan Köprülüler bu yönüyle Osmanlı tarihinde önemli bir yer tutar." dedi.

Program, Tarih Öğretmeni Nedret Yavuz Alaca'nın Köprülüler dönemi ve günümüz Vezirköprü tanıtım sunumları ile sona erdi.

Mehmet Paşa, Vezirköprü, Köprülü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 06:38 Kaynak: AA
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