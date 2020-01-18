Victor Moses için Inter devrede! Fenerbahçe - Son Dakika
Son Dakika Spor Victor Moses için Inter devrede! Fenerbahçe - Son Dakika Spor

Victor Moses için Inter devrede! Fenerbahçe

6 saat önce

Antonio Conte, Chelsea'den eski öğrencisi olan Moses'ı Inter'e getirmek istiyor.

Victor Moses için Inter devrede! Fenerbahçe, System.String[]

Antonio Conte, Chelsea'den eski öğrencisi olan Moses'ı Inter'e getirmek istiyor.


İtalyan SkySports'un haberinde Moses'in Conte ile yeniden Inter'de buluşmaktan mutlu olacağını söyleyen Moses'ın devre arası transfer döneminde Chelsea'ye geri dönme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.


Haberde ayrıca Moses'in kazancının Türkiye şartlarına göre yüksek olduğu ve takım içinde ilk tercih olarak düşünülmediği belirtildi.


Chelsea'nin Inter'den Moses için 10 milyon euro istemesinin üzerine kiralık sözleşmesinin yapılabileceği aktarılırken İtalyan ekibinin bu transfer için Conte'yi memnun edecek çalışmaları yapmaya koyulduğu belirtiliyor.



Antonio Conte, Chelsea, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:48 
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