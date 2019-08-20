Vida ve Melnjak'a Hırvatistan'dan milli davet

Hırvatistan
'ın 2020 Avrupa Futbol
Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde Slovakya
ve Azerbaycan
ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosuna Beşiktaşlı Domagoj Vida
ile Çaykur
Rizesporlu Dario Melnjak da davet edildi.
Hırvatistan A Milli Futbol Takımı
Teknik Direktörü Zlatko Dalic, deplasmanda oynayacakları iki maç için belirlediği 22 kişilik aday kadroyu açıkladı.
Hırvatistan'ın 6 Eylül
'de Slovakya, 9 Eylül'de Azerbaycan ile oynayacağı maçların aday kadrosu şöyle:
Kaleci: Lovre Kalinic (Aston Villa
), Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb
), Simon Sluga (Luton Town
)
Defans: Domagoj Vida (Beşiktaş), Dejan Lovren
(Liverpool
), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen
), Borna Barisic (Glasgow Rangers
), Karlo Bartelac (Kopenhag
), Mile Skoric (Osijek), Dario Melnjak (Çaykur Rizespor)
Orta saha: Luka Modric
(Real Madrid
), Ivan Rakitic
(Barcelona
), Mateo Kovacic (Chelsea
), Milan
Badelj (Fiorentina
), Marcelo Brozovic (Inter), Mario Pasalic
(Atalanta
), Nikola Vlasic (CSKA Moskova
)
Forvet: Ivan Perisic (Bayern Münih
), Ante Rebic (Eintracht Frankfurt
), Josip Brekalo (Wolfsburg
), Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb), Mislav Orsic (Dinamo Zagreb).
EURO 2020 elemeleri E Grubu'nda maç fazlası bulunan Macaristan
'ın 9, Slovakya ve Hırvatistan'ın 6'şar, Galler
'in ise 3 puanı bulunurken, son sıradaki Azerbaycan'ın henüz puanı bulunmuyor.