Video: Antik Çin Şehrinin Bin Yıllık Ağaçları Koruma Çabaları

ZHAO WEIHONG, Xinhua muhabiri

"Ben 26 yaşındayım. Bu ağaç ise yaklaşık 2.500 yaşında ve Çin'in en yaşlı ağaçlarından biri. Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Tianshui şehrinde çok sayıda yaşlı ağaç bulunuyor. Bu kadar yaşlı olup nasıl dimdik ayakta kalabiliyorlar? Gelin bu ağaçların uzun ömrünün sırrını öğrenelim."

Yaklaşık 2700 yılı aşkın geçmişi ile Tianshui, çok sayıda yaşlı ağacı bulunan bir şehir. Burada halen 100'den fazla bin yaşını aşmış ağaç bulunuyor.

Yerel hükümet şehirdeki yaşlı ağaçları korumak için bir veritabanı oluşturma ve yaşlı ağaçlara etiketler hazırlamanın da aralarında bulunduğu bir dizi tedbir aldı.

FU JIANHONG, Tianshui Tarihi ve Kültürel Şehri Koruma Merkezi Direktörü

"Tianshui Şehri yerel yasama yetkisine sahip olduktan sonra, şehir tarafından çıkarılan ilk yasa ve yönetmelik, yaşlı ve ünlü ağaç türlerinin korunmasıyla ilgiliydi. Genel bir araştırma başlatmak, bir veri tabanı oluşturmak, koruma altına alınan her ağaç için bilgi etiketleri hazırlanması ve yaşlı ağaçların korunması için de özel fonlar ayırdık."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianshui'den bildiriyor.