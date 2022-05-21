Video: Çin'in Kuzeyindeki Ergun Sulak Alanı 10 Milyondan Fazla Göçmen Kuşa Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Video: Çin'in Kuzeyindeki Ergun Sulak Alanı 10 Milyondan Fazla Göçmen Kuşa Ev Sahipliği Yapıyor

21.05.2022 13:57
Video: Çin'in Kuzeyindeki Ergun Sulak Alanı 10 Milyondan Fazla Göçmen Kuşa Ev Sahipliği Yapıyor

Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte, çok sayıda göçmen kuş Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Hulunbuir kentindeki Ergun Sulak Alanı'na geldi.

Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte, çok sayıda göçmen kuş Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Hulunbuir kentindeki Ergun Sulak Alanı'na geldi.

Sulak alanda aralarında kuğular, yaban ördekleri, gri turnalar ve Çin ördeklerinin de bulunduğu 100'den fazla tür göçmen kuş görüldü.

Doğu Asya-Avustralya Asya göç rotası üzerindeki bir durak olan Ergun Sulak Alanı, dünyanın nesli tehlike altındaki yaban kuşları için en önemli üreme alanlarından biri.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ergun'dan bildiriyor.

YORUMLAR
500
Barselona, Huawei'nin Dijital Yetenek Zirvesi'ne Ev Sahipliği Yapıyor Barselona, Huawei'nin Dijital Yetenek Zirvesi'ne Ev Sahipliği Yapıyor Expo 2021 Hatay Gastronomi Akademisi Dünya Mutfağına Ev Sahipliği Yapıyor Expo 2021 Hatay Gastronomi Akademisi Dünya Mutfağına Ev Sahipliği Yapıyor
Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Çin'in Kuzeyindeki Ergun Sulak Alanı 10 Milyondan Fazla Göçmen Kuşa Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika


Son Dakika
13:52 Dublör gibi dilenci: Kolunu bacağını sarıp engelli taklidi yapıyordu
13:51 Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'ndan ayrılık sinyali
13:35 Trabzon'un başarıda büyük payı olan yıldızı Abdülkadir Ömür'e Fransa yolları göründü
13:18 Öğrencisine tokat atan antrenör konuştu: Rakip takımı çalıştıran baldızım kumpas kurdu
13:11 Kız arkadaşını döven adama engel olmayan esnaf, yardım ettiğine edeceğine bin pişman oldu
12:57 İngiltere Premier Lig'in şampiyonu yarın belli oluyor
12:44 Bu nasıl psikolog? Esra Ezmeci, her gün itiraf adı altında sosyal medyadan bir sürü rezillik paylaşıyor
11:51 Finlandiya'dan karşı hamle: Kesilen Rus gazı yerine yüzer LNG terminali kiraladı
12:32 Belçika'da maymun çiçeği virüsünün fetiş festivalinden yayıldığı ortaya çıktı
12:31 202 Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever'den Acun Ilıcalı pozu: Hayatınızda o varsa her an, her şey olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 14:00:55. #1.13#
SON DAKİKA: Video: Çin'in Kuzeyindeki Ergun Sulak Alanı 10 Milyondan Fazla Göçmen Kuşa Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement