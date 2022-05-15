Video: Kamboçya'da Bir Amerikalı: ABD Bozuldu, Onarılamaz Halde - Son Dakika
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Video: Kamboçya'da Bir Amerikalı: ABD Bozuldu, Onarılamaz Halde

15.05.2022 13:24
Video: Kamboçya'da Bir Amerikalı: ABD Bozuldu, Onarılamaz Halde

Kamboçya'da yaşayan bir ABD vatandaşı olan Mariam Arthur, "Amerika bozuldu ve onarılamaz halde" dedi.

Kamboçya'da yaşayan bir ABD vatandaşı olan Mariam Arthur, "Amerika bozuldu ve onarılamaz halde" dedi. Arthur, "Buna hukuk sistemi, sağlık sistemi, gıda arzı, çevre ve siyasi sistem dahil" diye ekledi.

SES (İngilizce): MARİAM ARTHUR, Kamboçya'daki bir ABD vatandaşı:

"Ben Mariam Arthur, Kaliforniya'nın yerlisiyim. 2007'de Kalifornia'dan ayrıldım, çünkü gidecek bir yerim vardı, Kamboçya. Ama bundan önce uzun yıllar boyunca, ABD'deki yaşantımdan hoşnutsuzdum. Hoşnutsuzluk hissetmemin nedenlerini, ABD'nin bozulduğunu ve onarılamaz olduğunu bilmek olarak özetleyebilirim. Bunun özellikle hukuk sistemi, sağlık sistemi, gıda arzı, çevre ve siyasi sistemi kapsadığını söyleyebilirim.

Bence ABD'deki esas sosyal ve siyasi problem Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasındaki bölünme, sağ ve sol, beyaz ve siyah, zengin ve fakir, herkes bir konu hakkında bölünmüş durumda ve karşıt görüşleri dinlemiyor. ABD'de şu anda ifade özgürlüğü yok. Eğer birisi bir görüşe katılmazsa, o kişiyi engelleyerek, içeriğini kaldırarak ve hatta bazen tehdit ederek iptal ediyorlar.

Sanırım dünyanın çoğu ABD'yi bir zorba olarak görüyor. Onu, demokrasi ve insan hakları gibi terimler kullanarak diğer ülkelere müdahale ettiğini düşünüyorlar, ancak bu ikiyüzlü bir davranış ve bu değerleri muhafaza etmede kendisi başarısız oluyor.

Kamboçya, burada yaşayan pek çok farklı ülkeden insan sayesinde çok kozmopolit bir ülke, bu yüzden çok fazla fikir duyuyorum. Kamboçya'daki çoğu yabancı ABD'ye güvenmiyor, eylem ve politikalarının arkasında gizli bir gündem olduğunu düşünüyor.

ABD'liler kendini güvende hissetmiyor. Tıbbi bir acil durumla karşılaşma veya işlerini sevmeseler de işlerinden olma korkusuyla yaşıyorlar. ABD'lilerin çoğu ay sonunu zor getiriyor ve borç içinde. Bu yüzden siyaseti gerçekten düşünecek veya siyasilerin ne yaptıklarını araştıracak zamanları yok, bu nedenle de son derece güvenilmez ve önyargılı haber kanallarına mahkumlar."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Pnom Pen'den bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

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