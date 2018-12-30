Video | Moğolların Geleneksel Naadam Festivalinde Deve Yarışları Düzenlendi
1 saat önce
Moğolların geleneksel Naadam kış festivalinde deve yarışları, deve üzerinde okçuluk ve polo karşılaşmları yapıldı.
Moğolların geleneksel Naadam kış festivalinde deve yarışları, deve üzerinde okçuluk ve polo karşılaşmları yapıldı. Çin
'in kuzeyinde bulunan İç Moğolistan
Özerk Bölgesi'nde yapılan festivalde, deve güzellik yarışması da düzenlendi…
İLGILI HABERLER : http://tr.euronews.com/2018/12/30/vid...
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 06:26 Kaynak: Youtube
Vanlı Baba, Çocuklarıyla 2 Gün Uğraşıp 'Kardan Canavar' Yaptı
Ürünlerin Piyasaya Arzındaki Uygunsuzluklara 2 Bin 832 Lira ile 354 Bin 84 Lira Arasında Ceza Kesilecek
Cem Yılmaz, Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!