Son Dakika Haberleri: Video | Moğolların Geleneksel Naadam Festivalinde Deve Yarışları Düzenlendi

Video | Moğolların Geleneksel Naadam Festivalinde Deve Yarışları Düzenlendi

1 saat önce

Moğolların geleneksel Naadam kış festivalinde deve yarışları, deve üzerinde okçuluk ve polo karşılaşmları yapıldı.

Moğolların geleneksel Naadam kış festivalinde deve yarışları, deve üzerinde okçuluk ve polo karşılaşmları yapıldı. Çin'in kuzeyinde bulunan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yapılan festivalde, deve güzellik yarışması da düzenlendi…

İLGILI HABERLER : http://tr.euronews.com/2018/12/30/vid...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 06:26 Kaynak: Youtube

Moğolistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vanlı Baba, Çocuklarıyla 2 Gün Uğraşıp 'Kardan Canavar' Yaptı Ürünlerin Piyasaya Arzındaki Uygunsuzluklara 2 Bin 832 Lira ile 354 Bin 84 Lira Arasında Ceza Kesilecek

Cem Yılmaz, Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 19:50:50. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Video | Moğolların Geleneksel Naadam Festivalinde Deve Yarışları Düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]