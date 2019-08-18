Son Dakika Haberleri: Video | Piyanist Fazıl Say'dan Kaz Dağları'nda 'Su ve Vicdan Nöbeti' eylemcilerine destek konseri
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Video | Piyanist Fazıl Say'dan Kaz Dağları'nda 'Su ve Vicdan Nöbeti' eylemcilerine destek konseri

1 saat önce

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Çanakkale'de yürütülen altın madeni çalışmalarına karşı düzenlenen "Su ve Vicdan Nöbeti" eylemlerine destek olmak için konser verdi.

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Çanakkale'de yürütülen altın madeni çalışmalarına karşı düzenlenen "Su ve Vicdan Nöbeti" eylemlerine destek olmak için konser verdi
Çanakkale, Fazıl Say, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 05:57 
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