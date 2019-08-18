Video | Piyanist Fazıl Say'dan Kaz Dağları'nda 'Su ve Vicdan Nöbeti' eylemcilerine destek konseri
1 saat önce
Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Çanakkale'de yürütülen altın madeni çalışmalarına karşı düzenlenen "Su ve Vicdan Nöbeti" eylemlerine destek olmak için konser verdi.
Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say
, Çanakkale
'de yürütülen altın madeni çalışmalarına karşı düzenlenen "Su ve Vicdan Nöbeti" eylemlerine destek olmak için konser verdi
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 05:57
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