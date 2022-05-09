Video: Savaştan Kalma ABD Uçaklarından Atılmış Bombalar Kamboçya Halkını Hala Tehdit Ediyor - Son Dakika

Kamboçyalı bir akademisyen Cumartesi günü, Kamboçya'nın hala 50 yıl önceki ABD- Vietnam savaşından kalan patlamamış mühimmat ve kara mayınlarından muzdarip olduğunu söyledi.

JOSEPH MATTHEWS, Punom Pen'deki BELTEI Uluslararası Üniversitesi'nin kıdemli profesörü:

"Her gün Kamboçya'nın bir yerindeki zavallı insanlar bu patlamamış mühimmat ve kara mayınlarının kurbanı oluyor. Kurbanların çoğu tarlalarda, ormanlarda ve terk edilmiş binalardaki kara mayınlarına kazara basan çiftçiler, işçiler ve çocuklar.

ABD'nin bu insanların çektiği acılardan ahlaken sorumlu olduğuna ve yaşamını yitirenlerin ailelerine ve yaralananlara etik ve yasal olarak yeterince tazminat ödemekle yükümlü olduğuna kesinlikle inanıyorum.

Amerika Birleşik Devletleri'ni diğer ülkelerin topraklarına ve insan hayatına saygı göstermeye ve demokrasi ve insan hakları gerekçesiyle diğer ülkelerin iç işlerine karışmamaya çağırıyorum.

Amerika'nın barış, demokrasi ve insan haklarındaki çifte standardı kaos yaratmakla kalmıyor barış, demokrasi ve insan haklarını da yok ediyor. Vietnam Savaşı'ndan Irak ve Afganistan'a kadar istilalar kaos, istikrarsızlık ve savunmasız küçük ülkelerin barış ve güvenliğine yönelik küresel tehditten başka bir şey yaratmadı."

Kamboçya hükümetinin rakamlarına göre, 1979 ile 2021 arasında kara mayınları ve patlamamış mühimmat bu Güneydoğu Asya ülkesinde 19.808 kişinin ölümüne ve 45.156 kişinin yaralanmasına yol açtı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Punom Pen'den bildiriyor.