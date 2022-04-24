Video: Türk Akademisyen: Boao Forumu Dünya Ekonomisinin Toparlanması İçin Yüksek Beklentiler Taşıyor - Son Dakika

Bir Türk akademisyen, bu yılki Boao Asya Forumu'nun Çin'in öncü rolüyle dünya ekonomik toparlanması ve çok taraflı ticaret mekanizması için yüksek beklentiler taşıdığını söyledi.

"Kovid-19 ve Ötesinde Dünya: Küresel Kalkınma ve Ortak Gelecek için Birlikte Çalışmak" temalı forum, Çarşamba-Cuma günleri arasında Çin'in en güneyindeki Hainan eyaletinin kıyı kasabası Boao'da düzenlendi.

Türk akademisyen SELÇUK ÇOLAKOĞLU

"Boao Forumu, farklı sektörleri ve kuruluşları ve dünya liderlerini mevcut sorunları tartışmak ve ayrıca genel olarak ortak gelecek projeksiyonları geliştirmek için biraraya getiren önde gelen forumlardan biri olabilir. Dolayısıyla bu çok yerinde bir etkinlik ve ayrıca bu yılki Boao Asya Forumu'ndan beklentiler çok yüksek."

Türk akademisyen ayrıca, dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması olan Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşmasının dünya ekonomisine ve ticaretine katkıda bulunmadaki büyüyen rolünü de vurguladı.

Türk akademisyen SELÇUK ÇOLAKOĞLU

"RCEP ve Boao Forumu, Asya'da ve küresel olarak ticaret, ağlar ve ayrıca ekonomik ağlar için daha fazla entegrasyona odaklanıyor. Bu bağlamda, RCEP yalnızca Asya ve Asyalı entegrasyonu için önemli değil, anlaşmanın aynı zamanda küresel ekonomi için de bazı çok önemli sonuçları olacaktır.

RCEP'in başarılı bir şekilde uygulanması durumunda, Doğu Asya'dan başlayarak küresel ekonomide daha fazla entegrasyon olacaktır."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor.