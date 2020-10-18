Vietnam'da toprak kayması: 3 ölü, 22 kayıp - Son Dakika

Vietnam'ın orta kesiminde şiddetli yağışların etkisiyle meydana gelen toprak kayması nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi, en az 22 kişi kayboldu.

Vietnam Haber Ajansındaki (VNA) habere göre, Quang Tri eyaletinde şiddetli yağışların etkisiyle askeri bir kampın bulunduğu bölgede toprak kayması meydana geldi.

Yetkililer, kamptaki 3 askerin hayatını kaybettiğini ve en az 22 askeri personelin kaybolduğunu belirterek, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Thua Thien-Hue ve Quang Tri eyaletlerinde perşembe günü meydana gelen toprak kaymalarında 13 kişi yaşamını yitirmişti.

Vietnam'da yaklaşık iki haftadır etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan sel ve toprak kaymalarında en az 64 kişi öldü.