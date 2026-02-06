Aydın'ın Efeler ilçesinde vincin akaryakıt istasyonuna girmesi sonucu hasar oluştu.
E.M. yönetimindeki 09 ADD 44 plakalı vinç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle İzmir Bulvarı'nda akaryakıt istasyonundaki pompaya çarptı.
Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücünün yaralanmadığı kazada pompada ve araçta hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Vincin Akaryakıt İstasyonuna Çarpması - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?