Virajda Devrilen Kamyonda Sıkışan Şoförü İtfaiye Kurtardı
1 saat önce
BURSA'nın İznik ilçesinde virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan köfte yüklü kamyon devrildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:01 Kaynak: DHA
BURSA'nın İznik
ilçesinde virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan köfte yüklü kamyon devrildi. Kazada sürücü kısmında sıkışıp yaralanan Ecvet Ertuğrul (31), itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza akşam saatlerinde İznik- Yenişehir
yolu 4'üncü kilometresindeki Derbent
Mevkii'nde maydana geldi. Yenişehir ilçesine doğru seyir halinde olan Ecvet Ertuğrul yönetimindeki 16 AAP 099 plakalı köfte yüklü kamyon, Derbent mevkiinde virajlı yolda sürücüsünün kontrolundan çıktı. Ecvet Ertuğrul'un direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon şarampole devrilirken, üzerindeki kasalarda bulunan köfteler de etrafa saçıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Kazada kamyonun sürücü kabininde sıkışan şoför Ertuğrul, itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu kurtarıldı. İlk tedevisi olay yerinde yapılan yaralı sürücü 112 sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Ertuğrul'un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - Bursa
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