Son Dakika Haberleri: Virajı alamayan kamyon yan yattı: 2 ölü
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Virajı alamayan kamyon yan yattı: 2 ölü

14 dakika önce

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bir kamyon virajı alamayarak yan yatarken, kazada 2 kişi öldü.

Virajı alamayan kamyon yan yattı: 2 ölü, System.String[]

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bir kamyon virajı alamayarak yan yatarken, kazada 2 kişi öldü. Edinilen bilgiye göre, Malatya- Sivas Karayolunda yaşanan kazada Hekimhan istikametinden Malatya'ya seyir halinde olan İlhan Özmen (50) yönetimindeki 38 BF 086 plakalı kamyon, Kızılyarma rampasından inerken virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Yan yatan kamyonda şoför İlhan Özmen olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Cihat Dikmen (53) ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Hekimhan, Malatya, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:55 Kaynak: İHA
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