Üye Girişi
Virajı alamayan motosiklet parçalara ayrıldı: 2 ağır yaralı - Son Dakika

Virajı alamayan motosiklet parçalara ayrıldı: 2 ağır yaralı

20.02.2022 20:59
Virajı alamayan motosiklet parçalara ayrıldı: 2 ağır yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi yolunda virajı alamayan motosiklet sürücüsü bariyerlere çarptı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi yolunda virajı alamayan motosiklet sürücüsü bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet parçalara ayrılırken, 2 kişi ağır şekilde yaralandı.

Kaza, Zonguldak Ereğli yolu arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hızlı gittiği iddia edilen motor sürücüsü virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motor parçalara ayrılırken sürücü ve yanında bulunan arkadaşı yola savruldu. Olayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan 2 kişi, Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. - ZONGULDAK

Virajı alamayan motosiklet parçalara ayrıldı: 2 ağır yaralı

YORUMLAR
500
Virajı alamayan motosiklet parçalara ayrıldı: 2 ağır yaralı Virajı alamayan motosiklet parçalara ayrıldı: 2 ağır yaralı Kayıp ihbarı yapılan genç kız arkadaşının evinde bulundu Kayıp ihbarı yapılan genç kız arkadaşının evinde bulundu Zonguldak'ta arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa 16 yıl hapis Zonguldak'ta arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa 16 yıl hapis

Zonguldak Ereğli, Zonguldak, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Virajı alamayan motosiklet parçalara ayrıldı: 2 ağır yaralı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:52 Münih Güvenlik Konferansı sonrası röportaj veren Hulusi Akar'ın çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu
20:49 Son Dakika: Türkiye'de 20 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 263 kişi vefat etti, 70 bin 355 yeni vaka tespit edildi
20:27 Fenerbahçe tribününde şaşırtan anlar! Güney Koreli fanatikler Kuzey Kore'ye küfürlü tezahürat yaptı
19:58 Aleyna Tilki, arkadaşı Serel Yereli'nin evini temizledi! Paylaştıkları fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu
19:42 Maç sırasındaki sözleri canlı yayından duyuldu! Herkes, Arda Güler'i konuşuyor
19:40 Bülent Korkmaz imzayı attı! Tecrübeli hoca resmen Çaykur Rizespor'da
19:35 Ragbi turnuvasında ilginç olay! Oyuncun şortu düştü, kadın taraftar şaşkınlığını gizleyemedi
19:31 Erhan Çelik, Bakırköy Belediyesi'nin teftişine çok sinirlendi: Kılıçdaroğlu bu uygulamaya ne diyecek?
19:24 Bir restoran zincirinde çalışan ve "Çıplak garson" olarak bilinen kadının bir gecede müşterilerden aldığı bahşiş şaşkınlık yarattı
18:49 Son Dakika: Dev final sona erdi! İşte Türkiye Kupası'nın yeni şampiyonu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 21:09:53. #1.11#
SON DAKİKA: Virajı alamayan motosiklet parçalara ayrıldı: 2 ağır yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement