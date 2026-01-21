Viranşehir'de İzinsiz Yürüyüşe Polis Müdahalesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Viranşehir'de İzinsiz Yürüyüşe Polis Müdahalesi

21.01.2026 21:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde izinsiz yürüyüşe katılan 5 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen izinsiz yürüyüşün ardından dağılmayan gruba müdahale eden polis ekipleri, 5 kişiyi gözaltına aldı.

Viranşehir'de toplanan DEM Parti Şanlıurfa milletvekilleri Ömer Öcalan ve Dilan Kunt Ayan'ın da aralarında bulunduğu grup, Suriye'deki olaylarla ilgili yürüyüş ve basın açıklaması yaptı.

Açıklamanın ardından dağılmayan gruptaki kişilerden bazıları, terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçalarını taşıyarak Atatürk Mahallesi Karacadağ Caddesi'nde izinsiz gösteri yapmak istedi.

Güvenlik güçlerinin uyarısına rağmen dağılmayan ve taş atan gruba müdahale edildi.

Havaya ateş ederek ve biber gazı kullanarak grubu dağıtan ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Viranşehir, Şanlıurfa, Güvenlik, Politika, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Viranşehir'de İzinsiz Yürüyüşe Polis Müdahalesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çalışmalarını içeren kitap çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışmalarını içeren kitap çıktı
Altın fiyatları arttı, vatandaş rota değiştirdi İşte nişan ve düğünlerin yeni gözdesi Altın fiyatları arttı, vatandaş rota değiştirdi! İşte nişan ve düğünlerin yeni gözdesi
Konut satışında “Güvenli Ödeme Sistemi” zorunlu oluyor Konut satışında “Güvenli Ödeme Sistemi” zorunlu oluyor
10 ton kokainin ele geçirildiği gemiye ilişkin soruşturmada yeni gözaltılar var 10 ton kokainin ele geçirildiği gemiye ilişkin soruşturmada yeni gözaltılar var
İzmir Büyükşehir Belediyesi kuraklıkla mücadele için yapay yağmur yağdıracak İzmir Büyükşehir Belediyesi kuraklıkla mücadele için yapay yağmur yağdıracak
Gazeteci Lube Ayar’a hapis cezası Gazeteci Lube Ayar'a hapis cezası

21:40
Beşiktaş’ta denizde bulunan cesedin kayıp Rus yüzücüye ait olduğu DNA testiyle belirlendi.
Beşiktaş'ta denizde bulunan cesedin kayıp Rus yüzücüye ait olduğu DNA testiyle belirlendi.
21:23
Galatasaray maçında açıklandı: Cimbom’da transfer iptal
Galatasaray maçında açıklandı: Cimbom'da transfer iptal
21:21
Ankaralı çoban, kendisine yaklaşan drona tüfek doğrulttu
Ankaralı çoban, kendisine yaklaşan drona tüfek doğrulttu
20:30
Avrupa Parlamentosu, AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının onay sürecini askıya aldı
Avrupa Parlamentosu, AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının onay sürecini askıya aldı
20:06
Güllü’nün kızı Tuğyan’ın sevgilisi gözaltına alındı
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı
19:37
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 22:00:39. #7.11#
SON DAKİKA: Viranşehir'de İzinsiz Yürüyüşe Polis Müdahalesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.