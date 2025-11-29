İşte Karadeniz'de isabet alan geminin çekileceği yer - Son Dakika
İşte Karadeniz'de isabet alan geminin çekileceği yer

İşte Karadeniz\'de isabet alan geminin çekileceği yer
29.11.2025 21:16
Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinden yaklaşık 35 deniz mili açıkta isabet alan ve gövdesinde hasar bulunan "Virat" isimli gemiyi Türkeli Demir Sahası'na çekmek için çalışma başlatıldı.

Denizcilik Genel Müdürlüğünden, "Vırat" gemisinin Türkeli'ye 1 Aralık'ta varacağının tahmin edildiği bildirildi.

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesi açıklarında dün akşam saatlerindeyken isabet alan "Virat" ismli petrol gemisine sabah saatlerinde de insansız deniz araçlarıyla saldırılmıştı. Yabancı menşeli gemide bulunan personeller tahliye talebini reddetmişti.

İSABET ALAN GEMİNİN ÇEKİLECEĞİ YER BELLİ OLDU

Denizcilik Genel Müdürlüğünden yapılan son açıklamada, gövdesinde su üstünde hasar bulunan geminin Türkeli Demir Sahası'na çekilmesi için çalışma başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Virat gemisine ilişkin son durum: Gövdesinde su üstünde hasar bulunan geminin çeki operasyonu bugün saat 17.5'te başlamış olup gemi Türkeli'ye, tahmini 1 Aralık 2025 tarihinde saat 13.00'te varacaktır. Süreç takip edilmektedir" denildi.

NE OLMUŞTU?

Dün akşam saatlerinde Karadeniz açıklarında, Rusya'nın "Gölge Filosu"na ait KAIRO ve VIRAT adlı iki 2 tanker gemisi saldırıya uğramıştı.

Saldırının Ukrayna güvenlik servisi ve Ukrayna donanmasının ortak operasyonuyla düzenlendiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA

Denizcilik, Ekonomi, Olaylar, Aralık, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi

SON DAKİKA: İşte Karadeniz'de isabet alan geminin çekileceği yer - Son Dakika
