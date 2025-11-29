İşte Karadeniz\'de isabet alan geminin çekileceği yer

Denizcilik Genel Müdürlüğünden, "Vırat" gemisinin Türkeli'ye 1 Aralık'ta varacağının tahmin edildiği bildirildi.
Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesi açıklarında dün akşam saatlerindeyken isabet alan "Virat" ismli petrol gemisine sabah saatlerinde de insansız deniz araçlarıyla saldırılmıştı. Yabancı menşeli gemide bulunan personeller tahliye talebini reddetmişti.
Denizcilik Genel Müdürlüğünden yapılan son açıklamada, gövdesinde su üstünde hasar bulunan geminin Türkeli Demir Sahası'na çekilmesi için çalışma başlatıldığı duyuruldu.
Açıklamada, "Virat gemisine ilişkin son durum: Gövdesinde su üstünde hasar bulunan geminin çeki operasyonu bugün saat 17.5'te başlamış olup gemi Türkeli'ye, tahmini 1 Aralık 2025 tarihinde saat 13.00'te varacaktır. Süreç takip edilmektedir" denildi.
Dün akşam saatlerinde Karadeniz açıklarında, Rusya'nın "Gölge Filosu"na ait KAIRO ve VIRAT adlı iki 2 tanker gemisi saldırıya uğramıştı.
Saldırının Ukrayna güvenlik servisi ve Ukrayna donanmasının ortak operasyonuyla düzenlendiği duyurulmuştu.
