Virüs nedeniyle evden çıkamayınca bıçak atölyesi kurdu - Son Dakika

Virüs nedeniyle evden çıkamayınca bıçak atölyesi kurdu

Bıçak merakı atölye kurdurdu

Korona sürecinde canı sıkılan emekli vatandaş, atölye kurup bıçak yapmaya başladı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yaşayan emekli vatandaş, korona virüs döneminde evde canı sıkılınca atölye kurup kendi başına bıçak yapmayı öğrendi.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki emekli Şükrü Oymak, korona virüs döneminde evden çıkamayınca daha önceden merak duyduğu bıçak işine girişti. Evinin altına kurduğu atölyede bıçak yapmaya başlayan Oymak, birkaç ay içerisinde kendi başına bıçak yapmayı öğrendi. İnternetten edindiği bilgilerle bıçak yapan Oymak, kısa sürede deneyim kazandı.

Atölye olmayan ilçede bıçak yapan tek kişi olan Oymak, "Benim ustam yok, kendi kendime bıçak yapmaya başladım. İlk önce bir demir parçasını bıçağa dönüştürmek istedim. Daha sonra ise internet üzerinden bazı videolar izledim. Çok zarif olmasa da emek vererek ilk bıçağımı yapmayı başardım. Sonra baktım ki malzeme olmadan olmuyor, hemen internet üzerinden malzeme siparişi verdim" dedi.

Çocuklarına miras olarak bırakmak istiyor

Kendi başına öğrendiği işi çocuklarına miras olarak bırakmak istediğini söyleyen Oymak, "Benim ustam olmadı ama belki ben başkalarına usta olurum. Şu anda çırağım yok ama belki mesleği çocuklarıma öğretir, onların da bir ekmek yemelerine vesile olurum" diye konuştu.